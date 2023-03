Afrique Centrale: Nord-Kivu - Des combats entre les rebelles du M23 et des groupes armés locaux à Bashali Mokoto

Des affrontements entre les rebelles du M23 et des groupes armés locaux ont été signalés toute la matinée de ce samedi 25 mars aux environs de Busumba, non loin de l'agglomération de Mweso, dans le groupement Bashali Mokoto (Nord-Kivu). Selon diverses sources locales, les rebelles du M23 maintiennent toujours leurs positions dans cette zone en dépit de l'annonce de leur retrait.

Ces violents combats ont éclaté vers 5 heures du matin. Ils opposent les rebelles du M23 aux groupes armés locaux qui s'appellent les " Wazalendo ", rapportent plusieurs sources locales.

Les hostilités se sont poursuivies tout l'avant midi, dans le village Kabati, à environ 4 km de l'agglomération de Busumba vers Kirumbu, au groupement de Bashali Mokoto.

Selon des sources locales, le M23 qui s'était retiré de Mweso, le 13 mars courant, maintient toujours ses positions à Kirumbu. Cette rébellion est également toujours présente 20 km plus à l'est, dans la cité de Kitshanga et ses environs.

Dans un communiqué publié, vendredi 24 mars, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu, qualifie de " diversion ", l'annonce qu'avait faite cette rébellion, il y a quelques jours, concernant son retrait de cette zone, en rapport avec le déploiement des troupes de l'EAC.

" Les M23-RDF, qui font ce semblant de retrait, renforcent en hommes et en matériel militaire leurs positions dans plusieurs localités des territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. C'est notamment à Kishishe, Bambo, Karenga près de Sake et Kibumba ", a affirmé le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike.

Certaines sources coutumières locales parlent d'une arrivée de nouveaux rebelles du M23, depuis jeudi 23 mars, dans les collines de Muheto et Nyamitaba, près de Kilolirwe, où les troupes burundaises de l'EAC se sont déployées récemment.