Afrique de l'Est: L'Éthiopie et la Somalie bénéficient d'une coopération positive en matière de sécurité et d'intégration économique - Le vice-ministre somalien des finances

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Somalie jouissent d'un partenariat et d'une coopération de longue date dans de multiples domaines, notamment la sécurité et la stabilité ainsi que l'intégration économique, a déclaré le vice-ministre somalien des finances, Abdi Kafan.

Dans un entretien exclusive avec ENA, le vice-ministre des finances, M. Kafan, a déclaré que l'Éthiopie apportait son soutien à la stabilisation de la Somalie.

"L'Éthiopie nous aide, nous les Somaliens, à stabiliser notre pays. Nous sommes maintenant dans notre propre trajectoire ; je crois que l'opération en cours en Somalie, qui vise à libérer l'ensemble du pays des groupes terroristes, l'Éthiopie y participe. Les institutions éthiopiennes apportent leur contribution en termes militaires, ainsi que tous les efforts que nous voulons réaliser en Somalie", a-t-il expliqué.

Les relations entre les deux pays ont été positives et le sont encore aujourd'hui, a-t-il déclaré, ajoutant : "Nous entretenons d'excellentes relations. Je pense qu'elles ont toujours été bonnes et qu'à l'heure actuelle, les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Somalie sont très positives.

Le vice-ministre a souligné que le rôle de l'Éthiopie dans la libération de la Somalie d'Al Shabaab est d'une importance capitale pour la paix et la sécurité de toute la région.

S'agissant de l'intégration économique régionale, M. Kafan a déclaré que les pays africains devaient principalement se concentrer sur le développement économique, la résolution des problèmes multiformes et la transformation des économies.

"Nous pensons que toute l'Afrique doit s'unir ; nous devons faciliter la libre circulation des échanges, des personnes et des biens. Nous pensons que nous reviendrons sur la voie du progrès économique si les pays africains garantissent la libre circulation des personnes et le libre-échange", a-t-il noté.

Par ailleurs, M. Kafan a ajouté qu'il était essentiel de faciliter la transformation réelle de notre société et de notre communauté d'affaires pour qu'elles puissent réaliser leur potentiel en matière de développement économique et commercial.