Afrique: L'accord sur la zone de libre-échange est essentiel pour sortir l'Afrique de la pauvreté - Secrétaire par intérim de la CEA

Addis Ababa — L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (AFCFTA) permettra de sortir l'Afrique de la pauvreté et d'améliorer les bases de l'investissement, a déclaré à l'ENA le secrétaire exécutif par intérim de la CEA, Antonio Pedro.

Selon lui, la récente 55ème session de la Commission économique pour l'Afrique, la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (CoM2023) offre l'opportunité de s'engager sur des questions importantes pour l'Afrique, d'identifier les questions de croissance qui contribuent au développement et à la transformation économique, tout en abordant le problème de l'inégalité et de la vulnérabilité des pays.

Ces séances de travail avec nos ministres visaient à identifier quelles sont les questions majeures telles que la réforme de l'architecture du système et du système financier international, qui est très important pour avoir accès à l'argent, a-t-il ajouté.

M. Pedro a fait remarquer que l'Afrique est au coeur des transitions mondiales en matière de durabilité, notamment la décarbonisation des systèmes de production, l'électrification des infrastructures de transport, l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, la dynamique démographique et l'action climatique en général.

Ces transitions devraient étayer la voie du redressement de l'Afrique, en garantissant la transformation structurelle et la diversification économique, en renforçant la résilience et en réalisant une croissance durable et inclusive.

En outre, le secrétaire exécutif par intérim a noté que la conférence a identifié les opportunités du continent et les ressources naturelles, y compris les gestionnaires qui servent à faire la transition vers l'énergie durable.

"Les problèmes de l'Afrique ne sont pas dus à un manque de vision, de stratégie et de plan, mais plutôt à un problème de mise en oeuvre du plan", a-t-il souligné.

M. Pedro estime qu'il est impératif de tracer une voie de développement structurel qui soit équitable et réponde aux besoins de la population, avec une industrialisation durable et l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (AFCFTA) jouant un rôle de catalyseur pour renforcer la préparation aux chocs futurs.

Nous devons créer entre 16 et 17 millions d'emplois pour les jeunes, car il est important d'adapter ces stratégies au contexte local", a-t-il révélé.

"L'AFCFTA nous donnera l'espace dont nous avons besoin pour améliorer les bases de l'investissement, par exemple, parce que nous parlons maintenant d'une population de 1,4 milliard de personnes. C'est la taille de pays comme la Chine qui, avec cette population, a réussi à transformer le pays. Elle a sorti plus de 400 millions de personnes de la pauvreté. C'est aussi notre objectif.

La zone de libre-échange continentale africaine est un levier pour combler le fossé de l'inégalité et de la vulnérabilité tout en promouvant la reprise et la transformation en Afrique, a-t-il souligné.

Il a également fait remarquer qu'elle rapprochera les chaînes d'approvisionnement des pays et garantira un certain degré d'autosuffisance pour les produits essentiels tels que les médicaments, les denrées alimentaires et les engrais.

En outre, cela nous fournira un outil de négociation unique lorsque nous négocierons la justice et l'équité dans l'utilisation de nos ressources naturelles pour le développement.

Le secrétaire exécutif par intérim a enfin déclaré que l'Afrique devait prendre l'initiative en matière d'action climatique. "Nous ne pouvons pas ignorer le fait que nous souffrons de manière disproportionnée en termes d'impact et de financement, alors que nous avons d'importantes possibilités d'équilibrer le financement climatique.