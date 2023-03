Algérie: Timimoun - 13 structures touristiques pour améliorer les capacités d'accueil

TIMIMOUN — Treize (13) projets touristiques offrant une capacité totale de 1.397 lits ont été retenus dans la wilaya de Timimoun, a-t-on appris samedi auprès de la Direction locale du tourisme et de l'artisanat (DTA).

Ces projets, une fois concrétisés et mis en service, permettront de renforcer les capacités d'accueil et de générer plus de 453 emplois directs, a précisé à l'APS la directrice du secteur, Yamina Tamam.

Ce nombre important de projets, avalisés au niveau de la wilaya de Timimoun, est dû à l'intérêt manifesté par le secteur pour la promotion de la qualité des services touristiques afin de répondre au mieux aux besoins des hôtes de la wilaya qui fréquentent la région durant la saison du tourisme saharien notamment, a-t-elle souligné.

La wilaya de Timimoun a enregistré, depuis le 1er janvier 2023 à ce jour, plus de 2.074 touristes dont 480 touristes étrangers de différentes nationalités, a indiqué Mme Tamam.

"Le secteur du tourisme de la wilaya de Timimoun a connu une nouvelle dynamique en 2023 grâce à la levée des restrictions liées à la Covid-19, ainsi qu'aux facilités accordées par l'Etat aux touristes étrangers en matière de délivrance de visas", a souligné la directrice du secteur.

En effet, les touristes étrangers désireux visiter l'Algérie par le biais des agences de tourisme et de voyage nationales agréées peuvent obtenir un visa de régularisation à leur arrivée au lieu du visa ordinaire, a-t-elle expliqué.

La wilaya de Timimoun recèle d'importantes potentialités touristiques, naturelles, culturelles et archéologiques, à l'instar de hôtel "El-Waha El-Hamra" (Oasis rouge), la route des oasis, la région d'Ighzar, Ksar Amghir et les collines bleues, en plus d'un riche patrimoine artisanal.