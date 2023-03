Togo: Des architectes de plus en plus intelligents

L'Ordre national des architectes du Togo (ONAT) entend profiter des formidables atouts de l'intelligence artificielle.

'C'est un outil qui s'impose à tous. C'est une occasion de combler le gap que nous avons en matière de développement. Là où les autres ont pris des années pour bâtir, nous allons partir de leur expérience pour aller plus vite', a déclaré Charles Péyébinesso Limaziè, le président de l'ONAT.

Le recours à l'IA va donner aux architectes des possibilités illimitées à des coûts moindres.

Les applications de l'intelligence artificielle dans la conception architecturale sont déjà très nombreuses et permettent aux professionnels de la construction d'obtenir des résultats vraiment surprenant.

L'IA est une technologie innovante qui permet aux machines et aux applications informatiques d'apprendre par l'expérience, de s'adapter à de nouveaux input et d'exécuter des fonctions qui nécessitent normalement de l'intelligence humaine, telles que l'interprétation visuelle, le raisonnement, l'apprentissage et la prise de décision.

Dans le contexte de l'architecture et du design, l'intelligence artificielle peut être considérée comme un outil d'investigation qui a la capacité d'analyser rapidement les projets de construction, en fournissant des réponses adéquates aux problèmes les plus complexes et avec un minimum d'intervention humaine.

Le fonctionnement de l'intelligence artificielle repose sur l'utilisation d'algorithmes intelligents et itératifs, ainsi que de techniques et de méthodologies avancées qui permettent aux logiciels de traiter d'énormes quantités de données en un temps très court.

A chaque cycle de traitement de ces données, les systèmes intelligents sont en mesure de vérifier et de mesurer leurs performances et de développer des compétences supplémentaires.

Les applications de l'intelligence artificielle en architecture sont vastes et diversifiées et permettent aux professionnels du secteur de se libérer des tâches de routine, de résoudre des problèmes complexes et d'améliorer l'efficacité globale des projets.