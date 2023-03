Afrique: Sénégal-Mozambique - Les Lions se félicitent d'un 'match abouti'

Dakar — Les protégés d'Aliou Cissé se sont félicités d'un "match abouti" de l'équipe du Sénégal face au Mozambique, vendredi, tout en promettant d'aborder la manche retour (Maputo), mardi prochain, avec le même "état d'esprit" afin de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des nations prévue en 2024 en Côte d'ivoire.

"Le plus important c'était la victoire, nous l'avons fait avec la manière. Quand on mène par 4 buts à 0, c'est normal de relâcher un peu. On aurait pu faire mieux pour ne pas encaisser le but, mais c'est une belle équipe qui mérite ce but", a soutenu l'ailier sénégalais Sadio Mané dont le propos a été recueilli par une journaliste de l'APS.

De retour en sélection nationale après une blessure, il s'est dit, dans l'ensemble, "satisfait" du résultat du match (5-1).

" Ce ne sera pas facile, mais, nous irons à Maputo, avec le même état d'esprit pour gagner", a promis le joueur du Bayern Munich (élite allemande).

"Nous voulions gagner sans prendre de but. Nous avons fait un match abouti avec beaucoup de bonnes choses offensivement. Nous avons aussi bien joué en défense. Cela fait longtemps que le Sénégal n'avait pas gagné avec ce grand écart et cela fait plaisir", s'est félicité Kalidou Koulibaly.

Le capitaine des Lions a par ailleurs salué la "belle prestation" des nouveaux venus qui, selon lui, "ont beaucoup apporté offensivement et défensivement".

"Nous avons gagné par 5 buts à 1, ce match est oublié à l'instant. Nous allons nous concentrer sur le prochain qui arrive dans quatre jours", a dit Habib Diallo, auteur du 5e but sénégalais.

Ilimane Ndiaye qui a inscrit le 3e but du Sénégal marquant ainsi sa première réalisation en équipe nationale, s'est réjoui de la victoire et assure que ses coéquipiers vont rester sur "le même état d'esprit" à Maputo.

"Dans l'ensemble, nous avons fait un match sérieux. Nous avons su être efficace. C'est vrai que tout n'a pas été parfait surtout le but pris en deuxième mi-temps qui nous a fait mal", constate Nampalys Mendy.

"Nous sommes très satisfaits, nous avons gagné avec la manière et nous avons montré beaucoup de qualité. Nous avons monté le niveau et ce sont ces genres de match qu'il faudra faire. Et nous serons très difficile à jouer", a soutenu Abdallah Ndour, une des dernières recrues d'Aliou Cissé.

En battant le Mozambique, le Sénégal conserve sa place de leader du groupe L avec trois victoires et neuf points, suivi du Mozambique (4 points). Le Rwanda et le Bénin ferment la liste avec respectivement troisième (2 points) et quatrième (1 point).

Les Lions affrontent, mardi à Maputo, les Mambas à l'occasion de la 4e journée de ces éliminatoires de la CAN 2024.