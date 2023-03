Soudan: Le comité de rédaction de l'accord final achève la préparation du projet initial

Khartoum — Le Comité de rédaction de l'Accord final, composé de 11 membres hommes et femmes des forces civiles signataires de l'accord-cadre, et d'un représentant des forces armées et des Forces de soutien rapide, a achevé le projet initial de l'accord final et le remettra aux parties militaires et civiles officiellement impliquées dans le processus politique à neuf heures, dimanche soir 26 mars, lors d'une réunion qui se tiendra au Palais républicain.

Le porte-parole officiel du processus politique, Khaled Omar Youssef, a souligné dans un communiqué de presse qu'après cela, le projet sera discuté entre les différentes parties afin de parvenir à une formule finale qui sera signée après avoir terminé les discussions sur le projet et complété les détails de certaines questions restantes dans le dossier de la réforme sécuritaire et militaire..

Il a ajouté que le projet d'accord initial était basé sur des références spécifiques, à savoir l'accord-cadre, la déclaration politique qui a été discutée avec les forces non signataires, le projet de constitution de transition et les recommandations des quatre ateliers qui se sont tenus dans la phase finale du processus politique.

D'autre part, l'atelier sur la sécurité et la réforme militaire s'ouvrira demain, dimanche, dans la salle de l'amitié, qui, dans quatre jours, examinera les questions de réforme de l'armée et du système de sécurité, conduisant à une armée professionnelle et nationale unique, à des arrangements de sécurité et à la réforme de la police et des services de renseignement. L'atelier se tiendra avec une large participation des forces régulières, des représentants des forces politiques, des retraités des forces régulières et des spécialistes du Soudan et de l'étranger, tandis que les recommandations de l'atelier seront incluses dans l'accord politique final. Th