Soudan: Jaafar Hassan annonce la formation d'un comité pour sélectionner les conseils législatifs et locaux

Khartoum — Le porte-parole officiel des Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement, Jaafar Hassan, à l'issue d'une réunion du Conseil central des FLC, tenue ce soir à la Maison nationale du Parti de l'Oumma à Omdurman, a déclaré que le Soudan était au seuil d'un régime démocratique civil, et c'est une victoire pour tout le pays.

Jaafar a ajouté que la réunion du Conseil central de direction avait approuvé des visites en Égypte, au Qatar, en Arabie saoudite, au Tchad et en Éthiopie, et avait révélé qu'un comité avait été formé pour choisir le Conseil législatif et le Conseil local.

Il a indiqué que le projet d'accord final a été achevé et sera présenté lors de la réunion de dimanche, au Palais républicain pour confirmer les horaires annoncés, indiquant que l'atelier sur la réforme de la sécurité et de l'armée commencera demain, dimanche, à 10 heures et se poursuivra jusqu'à mercredi. Jaafar a noté qu'à l'approche de la date finale de signature, des rumeurs ont commencé à se répandre contre l'accord afin de le perturber, soulignant :

" À ceux qui en sont à l'origine, nous disons que le peuple soudanais est pleinement conscient et que le processus politique se termine comme prévu, et depuis le 25 octobre, le Soudan est complètement paralysé économiquement, et nous sommes maintenant sur le point de former un gouvernement et de nous ouvrir au monde, et cela soulagera les souffrances du peuple soudanais. Th