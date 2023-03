Algérie: M. Attaf évoque le renforcement des relations bilatérales avec son homologue jordanien

ALGER — Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu dimanche un appel téléphonique du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Safadi, lors duquel les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement, a indiqué un communiqué du ministère.

"Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu dimanche un appel téléphonique de son frère le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume frère de Jordanie, Ayman Safadi qui l'a félicité à l'occasion de sa nomination à la tête de la diplomatie algérienne", précise le communiqué ajoutant que les "deux ministres ont échangé les voeux à l'occasion du mois sacré de Ramadhan".

Selon la même source, l'appel téléphonique a été l'occasion de passer en revue les relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement.

Les deux ministres ont exprimé leur "satisfaction quant au progrès réalisé dans la concrétisation des orientations des dirigeants des deux pays, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère le Roi Abdallah II Ben Al-Hussein, notamment en ce qui concerne le lancement d'une ligne aérienne directe Alger-Amman et l'activation de la commission de coopération économique outre le renforcement des échanges entre les opérateurs économiques des deux côtés. Ils ont également convenu de la nécessité de programmer des réunions préparatoires en prévision des prochaines échéances bilatérales".

Les deux ministres ont évoqué par ailleurs plusieurs questions relatives aux priorités de l'action arabe commune notamment la cause palestinienne et les défis auxquels elle fait face en sus des efforts visant l'unification des rangs arabes et le recouvrement de la République arabe syrienne de la place qui lui sied aux niveaux régional et international, conclut le communiqué.