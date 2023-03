Algérie: Oran - Les 'règles du tafsir et les écoles des exégètes' thème des 15es Dourous Mohammadia

ORAN — La 15e édition des "Dourous Mohammadia" dont les travaux auront pour thème "les règles du tafsir et les écoles des moufassirine" se tiendra à partir de jeudi prochain au siège de la zaouia Belkaidia Hebria dans la localité de Sidi Maârouf à l'occasion du mois de Ramadhan, a-t-on appris des organisateurs.

Une pléiade d'ulémas et d'enseignants du monde arabe: d'Algérie, d'Egypte, du Liban, de la Syrie, de la Tunisie, d'Irak, de Jordanie et du Soudan, prendront part à l'édition de Dorous Mohammadia qui se tiendra au siège de la zaouia jusqu'au 7 avril et animeront des conférences liées au thème principal de la rencontre.

Des communications au programme des Dourous Mohammadia aborderont également "l'Emir Abdelkader et son ouvrage sur "El-Mawakifs Rouhia", "Haltes sur les pensées de l'Imam des prêcheurs, Sheikh

Muhammad Metwally al-Sha'rawi", "lectures dans le livre Tahrir wa tadouir" de l'Imam Muhammad al-Taher Ibn Ashour, "La Science du monothéisme dans les versets coraniques", "L'Imam Sidi Abd al-Rahman al-Tha'alabi et son approche dans son livre al-Jawahir al-Hassan" et "Les histoires coraniques et leur impact sur l'éducation des âmes".

Les Dourous Mohammadia auront lieu du 8 au 15 du mois de Ramadhan après les prières de l'Asr et deTarawih (surérogatoires). Il est également prévu d'organiser des séances scientifiques réunissant les conférenciers avec les étudiants de la zaouia Belkaidia, qui veille à l'enseignement du saint

Coran, de Chariâa et de la jurisprudence islamique.