Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Mars 2023

Sénégal : Présidentielle 2024- « Macky Sall est en train de faire ses adieux », selon Arona Coumba Nd. Diouf

Des maires et anciens maires regroupés durant deux jours à Saly soutiennent la candidature à l’élection présidentielle de 2024, du ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf. Ce dernier estime que le président Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) sont en chute libre. Et que sa conviction est que l’actuel chef de l’État ne se présentera pas lors de la prochaine élection. «Macky Sall a épuisé ses deux mandats. Juridiquement il a le droit de se présenter. Donc, ce n’est pas une question d’une décision du Conseil Constitutionnel mais plutôt de morale et de décence. La morale nous interdit de nous dédire. (Source : adakar.com)

Guinée : Consommation de drogue- La « Kush » fait de nouvelles victimes…

La drogue mortelle appelée « kush » continue de faire des victimes à Conakry. Au quartier Carrière dans la commune Matam, un des épicentres de la consommation de cette drogue à Conakry, de nouvelles victimes viennent d’être enregistrées. D’après nos informations, les faits se sont produits dans la nuit du mercredi à jeudi 23 mars aux environs de 02h du matin. Les victimes sont deux jeunes qui ont fumé cette nouvelle variété de drogue mélangée à d’autres produits chimiques. L’effet a été immédiat. L’un a rendu l’âme dans les heures qui ont suivie dans un centre hospitalier de la place alors que l’autre est actuellement en soins intensifs. (Source : africaguinee.com)

Gabon : Diplomatie- La vice-présidente américaine Kamala Harris en tournée en Afrique

La vice-présidente américaine Kamala Harris entame ce dimanche 26 mars une tournée d’une semaine dans trois pays africains. C’est une réaffirmation de l’intérêt américain pour le continent. « Vous n’avez pas fini de nous voir en Afrique ». C’était le message du secrétaire d’État américain Antony Blinken à la fin du dernier sommet États-Unis/Afrique à la mi-décembre à Washington. Et en effet, après la secrétaire au Trésor, après la première dame Jill Biden, après le chef de la diplomatie américaine lui-même, et en attendant le président, c’est maintenant la N°2 de l’exécutif américain qui se déplace pour assurer le suivi de ce sommet. (Source : Rfi)

Togo : Visite de prospection- Une délégation d’hommes d’affaires italiens en visite

Une délégation d’hommes d’affaires italiens, en mission d’exploration d’opportunités d’investissement dans le secteur privé au Togo a rencontré la presse le vendredi 24 mars à Lomé. Cette conférence de presse a permis à la délégation de ces hommes d’affaires conduite par le directeur général de SAILG et conseiller en investissement, Fornaro Antonio de dévoiler à presse leur projet pour l’organisation du secteur privé togolais autour d’une association qui va désormais regrouper des entreprises privées. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Situation humanitaire- La Cédéao en mission pour évaluer les besoins

Depuis le 21 mars, une mission d’évaluation et de validation des besoins humanitaires de la commission de la Cédéao est en visite dans le pays. Avec environ 1 900 000 personnes déplacées internes, des écoles et des centres de santé fermés suite aux violences jihadistes, les pays a besoin de soutien pour venir en aide à ses personnes. La mission soumettra son rapport sur cette évaluation et validation des besoins humanitaires pour la prise de mesures pour aider le pays.La mission a été sur le terrain et a vu ce qui s’y passe. La situation est complexe et dynamique », explique le Dr Ugbé Sintiki, directrice des affaires humanitaires et sociales à la commission de la Cédéao. (Source : Rfi)

Ghana : Diplomatie- Kamala Harris entame sa tournée africaine par Accra

La vice-présidente américaine Kamala Harris est arrivée dimanche au Ghana, première étape de sa tournée dans trois pays d'Afrique qui vise à renforcer les liens diplomatiques de Washington avec le continent. (Source ; Voa)

Mali : Economie- Le Fmi note une résilience de l’économie malienne

Une équipe du Fonds monétaire international (Fmi, dirigée par Mme Wenjie Chen, a mené des entretiens virtuels sur les consultations de 2023 au titre de l’article IV avec le Mali du 6 au 17 mars 2023. La mission a eu des échanges constructifs avec divers homologues, y compris le gouvernement et le secteur privé, sur les perspectives et les risques économiques, les progrès en matière de réforme, les défis et politiques économiques. À l’issue de la visite, Mme Chen a publié la déclaration ci-après :« L’économie malienne a subi de multiples chocs depuis 2020. Elle a cependant relativement bien résisté, avec une croissance économique supérieure à 3 % en 2021 et à 3,7 % en 2022. Le pays est toujours confronté à de graves problèmes de sécurité avec une incidence directe sur l’insécurité alimentaire. », indique le Fmi..(Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Impayés du Bts 2019 et 2020- L’Union des syndicats du privé interpelle la tutelle

L’Union des syndicats du supérieur privé de Côte d’Ivoire (Ussup-ci), a, dans une déclaration interpelé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, sur certains qu’ils continuent de subir dans les grandes écoles.« Les conditions étant aujourd’hui réunies, comme le gouvernement lui-même nous l’a laissé entrevoir à travers un communiqué produit à cet effet, nous souhaitons que l’examen du Bts 2023 se déroule normalement de sorte que nos étudiants composent dans toutes les matières. », indique ledit syndicat. (Source : Fratmat.info)

Tchad : Mort d'Idriss Deby- Le chef de la junte gracie 380 rebelles.

Un groupe de 380 rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (Fact), condamnés à la prison à vie pour leur implication dans la mort de l'ancien président Idriss Deby Itno, ont été graciés samedi par décret présidentiel (Source : Voa)

Une sélection de Bamba Moussa