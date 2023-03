Gabon: Anicet Ayeng Obame et Ghislaine Onanga Kassi désormais à la tête des hôtels Heliconia dans la province du Haut-Ogooué

Anicet Ayeng Obame et Ghislaine Onanga Kassi, respectivement Superviseur Général et Superviseur Adjoint, ces deux spécialistes de l'hôtellerie ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce samedi 25 mars 2023 à Franceville par Joannick Ngomo Obiang, le Directeur Général de l'ONDSC, en charge de la gestion et de l'exploitation desdites structures.

La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Central Heliconia Mbaya, en présence des responsables des différents services de la structure. Occasion pour le DG de l'Office de décliner et expliquer au personnel la mission des nouveaux venus, qui est de moderniser le service à la clientèle dans les trois sites, à savoir Franceville, Moanda et Bongoville, afin de l'arrimer aux standards nationaux et internationaux des hôtels 3 étoiles.

Une mission laborieuse que les deux nouveaux superviseurs entendent bien mener à terme, avec le concours de leurs collaborateurs. D'ailleurs, aux dires de ces derniers, l'impact de la nouvelle méthode de travail impulsée par la nouvelle équipe dirigeante, en place depuis bientôt trois mois, commence déjà à se faire sentir, notamment en terme de qualité de l'accueil et de réponse aux besoins des clients dans les trois hôtels.

En outre, au cours de ces échanges avec le personnel, le Directeur Général de l'ONDSC est revenu sur le démarrage imminent des travaux de réhabilitation de l'ensemble du parc hôtelier sportif Heliconia, afin d'arrimer les structures d'accueil à la qualité des services déjà en cours d'innvation.