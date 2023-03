Angola: Le pays à la 26e session de la Commission de la science et de la technologie

Luanda — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança, participe à la 26e session de la Commission de la science et de la technologie pour le développement (CSTD), qui aura lieu du 27 au 31 de ce mois, à Genève, en Suisse.

Selon une note de presse distribuée ce dimanche à l'ANGOP, entre autres activités pertinentes, la CSTD présentera le rapport sur l'examen de la politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation et l'étude sur le diagnostic de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Angola.

La CSTD est un organe subsidiaire du Conseil économique et social (ECOSOC) et le point focal des Nations Unies chargé d'analyser comment la science, la technologie et l'innovation (STI), y compris les technologies de l'information et de la communication (TIC), servent de catalyseurs de l'Agenda 2030.