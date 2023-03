Cameroun: Des investisseurs camerounais à la conquête de la Belgique

A l'initiative du Comité de Développement du Cameroun CODECAM, Une organisation belgo-camerounaise de la société civile à but non lucratif et apolitique en partenariat avec la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (C.E.E.A.C.), un groupe d'hommes d'Affaires Camerounais effectuera une mission du 2 au 9 juillet La Ville de KORTRIJK en Belgique.

Il s'agit de contribuer davantage au renforcement de la Zone de Libre-Échange Continental d'Afrique (ZLECAF pour le renforcement de la coopération commerciale et économique.

L'objectif étant de mettre, à travers des contacts de partenariats B to B entre les Entreprises du Sud et celles du Nord pour un synergie et une intégration des économies dans un monde qui se veut désormais un village planétaire. Le thème de cette édition est " PROMOTION DES INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE ET DE PARTENARIATS ENTRE LES ENTREPRISES AFRICAINES ET EUROPÉENNES "

En guise de préparatifs à cette rencontre, un séminaire a été organisé à Douala, capitale économique du Cameroun et poumon économique du pays. Pour le secrétaire général de CODECAM et point focal essentiel de l'organisation, " Il s'agit fondamentalement, par l'organisation de cette mission économique africaine, de canaliser les différents investisseurs, les entreprises, les partenaires techniques et financiers, de présenter les opportunités d'affaires en Afrique, et de partager une riche expérience de la double culture Nord - Sud avec les autorités gouvernementales, les diplomates, les entrepreneurs, les chefs d'entreprises, les promoteurs des PME/PMI, dans l'optique de la maitrise du champ des investissements et du climat des affaires, conformément aux orientations stratégiques définies par les autorités gouvernementales pour une meilleur intégration aux marchés africains, européens et mondiaux, compte tenu de la mondialisation, de même que les visions de l'ONU relatives aux Objectifs de Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030 ".

Pour imprégner davantage les jeunes hommes d'affaires, ils ont été édifiés sur " comment faire pour effectuer un voyage d'affaires " Avec, en prime, des opportunités d'affaires sont nombreuses (Agriculture, Agrobusiness, Santé, Infrastructures, Mines, Transport, Import/Export, Construction, E-commerce, Formation, EBanking, Electricité, Energie renouvelable, Services, Produits financiers, Immobilier, artisanal, Tourisme, BTP,.) Tout en mettant en garde contre " L'immigration clandestine qui envahit l'occident aujourd'hui, provoquant ainsi son déséquilibre social, mettant la vie des jeunes immigrés africains en péril, constitue un échec pour l'occident comme pour les États africains préoccupés des deux côtés uniquement par des intérêts indifférents, qui tétanisent les jeunes et les renvoient à leur sort ".

Il y avait aussi un module sur le " commerce international " avec ses méandres, son cadre et ses limites de compétences nationales bet internationales. La mission économique qui se veut multisectorielle. Aura au programme

Présentation des opportunités d'investissement et d'affaires en Afrique :

- Des rencontres B2B, B2G, G2G

- Rencontres entre diaspora africaine et chefs d'entreprise africaine

- Présentation des entreprises

- Des Conférences sur l'entrepreneurial en Afrique

- Visite d'entreprises ;

- L'espace d'exposition des produits et services,

- Tourisme (à la découverte de la ville de Kortrijk)

Un cabinet d'avocat disponible pour vous conseiller gratuitement sur le droit des affaires en Afrique ainsi que sur le droit commercial international.

Diner d'affaires et Soirée de gala (dégustation et démonstration de la culture africaine)