Cameroun: Formation professionnelle - 59 infirmiers et 28 aides-soignants diplômés à Bafoussam

Le 23 mars dernier, ces lauréats formés par l'ECOLE PRIVEE FONDATION TCHUENTE DE BAFOUSSAM (EPFSA BAFOUSSAM) ont reçu leurs parchemins au cours d'une cérémonie solennelle tenue à la maison du parti Rdpc.

Franklin Téné, directeur de l'ECOLE PRIVEE FONDATION TCHUENTE DE BAFOUSSAM (EPFSA BAFOUSSAM) parait satisfait ce mercredi 22 mars 2023. 59 infirmiers diplômés formés dans l'institut placé sous sa responsabilité ont reçu leurs parchemins au cours d'une cérémonie solennelle tenue dans les locaux de la Maison du parti Rdpc de Bafoussam.

Le directeur de cette école qui forme les infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignants depuis plus de 20 ans-bien qu'ouvert officiellement en 2003- assure que ces produits de la Fondation Tchuenté sont prêts à fournir de qualité aux Camerounais. " Au cours de la formation, nous travaillons pour l'employabilité des apprenants que nous allons mettre sur le marché du travail. Nous avons noué de nombreux partenariats avec des structures qui opèrent sur le terrain. Etudiants, ils ont fait leur stage dans lesdites structures.

Aujourd'hui, infirmiers, ils seront certainement sollicités. Ils sont compétents. Et au-delà de la fonction publique, chaque enfant que nous avons formé a déjà sa place sur le marché du travail ", explique-t-il. Franklin Téné est autant convaincu que lui-même a été formé par la Fondation Tchuenté avant de gravir plusieurs échelons dans le monde des infirmiers pour en devenir un formateur rompu à la tâche.

Melkior FOBASSO DZEUTA, président national de l'Ordre des Professions Médico-Sanitaires( Infirmier, Sage femme et Technicien Médico-Sanitaire) est venu apporter sa caution à cette cérémonie. Le délégué régional de la santé publique à l'Ouest et le directeur général de l'hôpital régional de Bafoussam se sont faits représentés. Le président régional de l'antenne Ouest de l'Ordre des Professions Médico-Sanitaires( Infirmier, Sage femme et Technicien Médico-Sanitaire) du Cameroun a axé son intervention sur le rappel des règles éthiques et déontologie qui régissent la profession d'infirmier au Cameroun. En resumé, il a dit que l'infirmier se trouve à l'entrée et à la sortie de l'hôpital.

Ils et elles sont des acteurs pour l'équité et pour la justice sociale dans le système de santé nationale. Les infirmiers et infirmières appliquent les valeurs professionnelles de respect, de justice, de réactivité, de sollicitude, de bienveillance, d'empathie, de crédibilité et d'intégrité. Ils et elles soutiennent et respectent la dignité et les droits universels de toute personne, notamment des patients, des collègues et des familles.

Les infirmiers et infirmières dispensent des soins fondés sur des données probantes et centrés sur la personne, tout en reconnaissant et en appliquant les valeurs et les principes des soins de santé primaires et de la promotion de la santé tout au long de la vie. Ces conseils ont été bien assimilés par les lauréats sortis de la Fondation Tchuenté de Bafoussam. Par la voix de leur porte-parole, ils et elles ont promis d'être des modèles professionnels.

Ils se sont engagés à utiliser leur connaissance aider les être humains à se maintenir en vie. Ils et elles se sont aussi engagés à ne point s'accommoder aux pratiques illicites qui sapent le corps des infirmiers au Cameroun : la corruption, la vente illicite des médicaments, la pratique, en toute illégalité, des interruptions volontaires de grossesse.