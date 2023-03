Sénégal: Lutte pour la Défense et la Consolidation des Acquis Démocratiques - 64 organisations et personnalités font bloc contre Macky

L'ancien ministre d'Etat sous le régime libéral Habib Sy et son équipe du Groupe de contact de la coalition Yewwi ont réussi leur mission consistant à fédérer toutes les forces opposées à l'idée d'une 3ème candidature du Président Macky Sall et sa gouvernance autour d'une plateforme commune de lutte. En effet, le mercredi 22 mars dernier, soixante-quatre (64) organisations politiques, syndicales, citoyennes, de la société civile et des personnalités indépendantes sans le Pds ont procédé à la signature de l'acte de création de la " Plateforme de lutte pour la défense et la consolidation de la démocratie " qui sera lancée prochainement.

Le Groupe de contact de la coalition Yewwi dirigée par Habib Sy qui s'évertuait depuis quelques jours à fédérer toutes les forces opposées à l'idée d'une 3ème candidature du Président Macky Sall et sa gouvernance autour d'une plateforme commune a réussi son coup. La Plateforme de lutte pour la défense et la consolidation de la démocratie a été portée sur les fonts baptismaux le mercredi 22 mars dernier à Dakar et son lancement officiel prévu très prochainement.

Elle réunit soixante-quatre (64) organisations politiques, syndicales, citoyennes, de la société civile et des personnalités indépendantes qui se sont jointes pour mettre en place une plateforme. Dans un communiqué rendu public hier, les membres de ce nouveau cadre de lutte pour la défense et la consolidation des acquis démocratiques au Sénégal, pour justifier leur démarche, ont évoqué la situation actuelle du Sénégal qui selon eux, " traverse l'un des moments les plus sombres de son histoire politique ".

" Cet état de fait se manifeste par les libertés individuelles et collectives confisquées, la gabegie érigée en mode de gestion, la parole publique malmenée, des arrestations tous azimuts et le bradage pour une clientèle politique de nos ressources foncières et autres ressources naturelles (minérales, énergétiques, halieutiques, forestières, en eau...) ", déplorent notamment les soixante-quatre organisations signataires dans un communiqué rendu public.

" Les fondamentaux de la démocratie sont menacés par un processus électoral biaisé avec de réelles menaces qui pèsent sur la Constitution. En outre, la volonté de trahir sa parole donnée en briguant une troisième candidature moralement inacceptable et constitutionnellement illégale est de plus en plus affichée et assumée par le Président Macky Sall et ses souteneurs. Il s'y ajoute une violence inouïe exercée sur des manifestants désarmés par un pouvoir en mal de repères ", fustigent encore les responsables de cette plateforme de lutte pour la défense et la consolidation de la démocratie.

LE PDS, LE GRAND ABSENT

Le Parti démocratique sénégalais ne fait pas partie des soixante-quatre organisations politiques, syndicales, citoyennes, de la société civile et des personnalités indépendantes signataires de la Plateforme de lutte pour la défense et la consolidation des acquis démocratiques. Ce qui n'est pas le cas pour l'ancien Premier ministre Aminata Touré qui figue bien parmi les signataires. L'ancien parti libéral au pouvoir semble ainsi appliquer à la lettre sa mise en garde fait aux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi qui l'avait approché le 3 mars dernier pour échanger sur cette plateforme.

En effet, bien que saluant cette " initiative ", les responsables du Pds avaient formellement opposé leur véto à l'adhésion de l'ancien Premier ministre, Aminata Touré, qui a quitté le navire de la majorité après la décision du chef de l'Etat de l'écarter de la présidence de l'Assemblée nationale. " Le PDS rejette tout cadre de lutte avec Madame Aminata Touré qui pendant onze années de la gouvernance de Benno bokk yakaar a été l'un des principaux responsables du recul de l'Etat de droit, de la démocratie et de la pauvreté qui frappe aujourd'hui les Sénégalais ", avait accusé le Pds dans une déclaration rendue publique.