Afrique: Football - Le Sénégalais Idrissa Guèye, à jamais le premier Lion 'centenaire'

En disputant le match Sénégal-Mozambique (5-1), comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2024, Idrissa Gana Guèye a étrenné sa 100e sélection en dépossédant Henri Camara du record du nombre de capes en équipe nationale. Une consécration logique pour ceux ont côtoyé le Lion à ses débuts.

Le 11 novembre 2011 à Mantes-la-Ville, Idrissa Guèye étrenne sa première sélection lors du match amical Sénégal-Guinée (4-1) en préparation de la CAN 2012. Ses quarante-cinq premières minutes avec le maillot des Lions ne convaincront pas le sélectionneur de l'époque, Amara Traoré, à l'inclure dans sa liste pour la CAN coorganisée par la Guinée équatoriale et le Gabon. Mais tous les suiveurs de l'équipe nationale du Sénégal savaient que ce n'était que partie remise et que cette première sélection allait en appeler d'autres. Douze ans et 99 sélections plus tard, Idrissa Guèye est devenu le premier joueur de l'histoire du Sénégal à atteindre la barre des 100 sélections.

" Je ne peux que le féliciter pour cette longue carrière qui est un exemple pour tous les jeunes Sénégalais qui aspirent à devenir des footballeurs professionnels. C'est un grand professionnel et un véritable gagneur ", a affirmé son sélectionneur Aliou Cissé.

" Il en voulait plus que les autres "

Le natif de Dakar a souvent été pris en exemple dès ses débuts en tant qu'apprenti footballeur. À l'Institut Diambars, c'était sa chambre qu'on montrait aux visiteurs. " Tout était propre, bien rangé. Les habits étaient bien pliés et Idy était quelqu'un de très soigné et qui aimait les parfums ", se souvient, non sans un petit sourire dans la voix, Boubacar Gadiaga, ex-coach de Diambars.

Pour lui, comme pour ceux qui ont connu le numéro 5 des Lions à ses débuts, cette performance est tout sauf une surprise tant l'actuel joueur d'Everton affichait un caractère et un mental qui lui permettait de soulever des montagnes. " Gana, c'est son mental qui le caractérise en premier ", témoigne Mor Ndiaye, entraîneur de Guèye à 14 ans, à ses débuts au centre de formation de Diambars. " Il n'était pas le plus doué, certains même pouvaient douter de son avenir dans le foot parce qu'il était petit à l'époque [Guèye mesure 1,74 m aujourd'hui, NDLR], mais il s'est accroché, il a mis du coeur dans ce qu'il faisait, et a montré qu'il en voulait plus que les autres ", ajoute le père de l'international sénégalais Pape Alioune Ndiaye.

" Il a su tracer sa voie "

Boubacar Gadiaga est véritablement le technicien qui a lancé Idrissa Guèye en faisant de lui un titulaire et son capitaine dans l'équipe A de Diambars. Il confie : " Idy, c'était un capitaine naturel pour moi. Il était aimé et respecté par ses coéquipiers. Surtout, c'était un leader tactique, mental et comportemental. "

" Il n'aimait surtout pas perdre ", ajoute Aly Ly, ancien pensionnaire de Diambars, qui a débarqué la même année qu'Idrissa Guèye à l'institut. " Même quand on jouait pour rigoler à l'entraînement, il était à fond, n'aimait pas la défaite ".

Pour beaucoup, voir aujourd'hui l'ancien joueur du PSG battre le record de sélections en équipe nationale était presque écrit. " Il a su tracer sa voie. C'est un garçon très structuré, qui sait ce qu'il veut, qui a une hygiène de vie très saine. Il est régulier dans ses performances et c'est normal de le voir au niveau où il est actuellement ", estime Boubacar Gadiaga qui entraîne désormais au Maroc.