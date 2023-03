Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Université catholique du Graben, fer de lance de la médecine dans le Grand Nord

L'Université Catholique du Graben (UCG), une institution d'enseignement supérieur et universitaire et de recherche scientifique, est érigée dans le diocèse de Butembo-Beni, ville de Butembo dans la province du Nord-Kivu.

Selon le secrétaire général académique de cette institution, le professeur Nissé Nzereka, l'Université Catholique du Graben vise à former des acteurs de développement qui doivent être en contact direct avec leur futur milieu de travail, notamment le milieu paysan, les PME, diverses institutions locales et étrangères. L'UCG cherche aussi à former des agents qualifiés susceptibles de participer efficacement au développement local.

Rigueur, exigence de la liaison entre la théorie et la pratique, rendre disponible pour le pays une main d'oeuvre répondant aux besoins immédiats, sont les caractéristiques de cette université.

Une initiative de Mgr Kataliko

Créée le 22 aout 1989, à l'initiative du regretté Monseigneur Emmanuel Kataliko, l'Université Catholique du Graben a obtenu son agrément provisoire le 13 septembre 1993. Si le bâtiment administratif se trouve au centre-ville de Butembo, juste à côté de L'Institut technique agricole et vétérinaire (ITAV), ses auditoires, mais aussi ses cliniques universitaires sont à découvrir à l'ouest de la ville. A l'écart de la ville, les étudiants traversent une verdure encadrée par des champs expérimentaux des apprenants agronomes. Bienvenu à l'UCG.

Sur 340 hectares, les initiateurs de cette institution universitaire ont fait pousser des bâtiments qui répondent à leur vision, comme l'explique le professeur Nissé Nzereka :

" Le premier objectif c'est de former les gens localement, de tirer le village vers le haut. C'est comme ça que la devise de l'UCG est : monter toujours plus haut. On essaie de mettre l'accent sur l'excellence, la préservation des valeurs. Nous sommes une des universités qui maintiennent encore la discipline de l'enseignement supérieur et universitaire. La rigueur est importante pour former l'homme dans toutes ses dimensions. L'UCG a été conçu comme une université du village, par le village et pour le village ".

Plus de 6000 diplômes délivrés

L'Université Catholique du Graben vise ainsi à former des femmes et des hommes utiles à la société et capable d'innovations dans le milieu de vie et d'aider l'élite intellectuelle à mettre son savoir-faire au service de la population. Elle vise le développement humain et socio-économique de la population locale par la promotion de l'éducation et la formation humaine, technique des jeunes quel que soit leur milieu d'origine.

L'UCG a déjà délivré 4275 diplômes au premier cycle, 2605 au deuxième cycle, 50 diplômes d'études approfondies et au moins 10 doctorats défendus localement.

Sur une colline domptée par des architectes se dressent des auditoires abritant 9 facultés où sont accueillis des apprenants.

Il s'agit de :

Sciences économiques et de gestion

Médicine Humaine

Médecine vétérinaire

Sciences Agronomiques

Sciences pharmaceutiques

Sciences polytechniques

Sciences Sociales Politiques et Administratives

Droit

Philosophie.

A ces facultés s'ajoutent :

Ecole de criminologie

Ecole de santé publique

Institut supérieur des sciences humaines et religieuses.

Des cliniques universitaires avec une capacité de 258 lits

L'Université Catholique du Graben a enregistré, pour cette année académique (2022-2023), 3000 étudiants. Près de la moitié ont choisi les facultés de la Médicine humaine et la Médecine vétérinaire. Pour rendre les produits de cette institution universitaire compétitifs sur le terrain et leur permettre de mieux maîtriser leurs filières, l'UCG a construit les cliniques universitaires qui servent aussi de cadre pour des examens approfondis pour les habitants de Butembo. Ces cliniques universitaires sont présentées comme une référence en médecine dans la région.

Situés à l'Ouest de la ville de Butembo, les bâtiments des Cliniques universitaires sont le fruit de plusieurs partenariats. Ils organisent des services comme la chirurgie générale, dentisterie, gynécologie-obstétrique, imagerie médicale, kinésithérapie, laboratoire, néonatologie, ophtalmologie, cardiologie, orthopédie, pédiatrie, soins intensifs, thérapeutique intensive et une unité nutritionnelle.

Le secrétaire général académique de l'UCG vante les capacités d'intervention de ces cliniques universitaires :

" Nos cliniques universitaires ont une capacité de 258 lits et sont les seules cliniques dans le Grand Nord à offrir les services spécialisés comme la cardiologie, l'unité de dialyse, l'endoscopie, l'amplificateur de brillance, l'ophtalmologie,... on dispose d'un scanner ".

Les Cliniques Universitaires du Graben, institution sanitaire de niveau tertiaire, offrent à la population du diocèse de Butembo Beni et ses environs un service spécialisé de prise en charge des maladies, mais aussi un milieu de recherche scientifique pour les étudiants et autres chercheurs des Universités et Institutions Supérieures de la région.

Des laboratoires et fermes pour des travaux pratiques

Dans le souci de relier la théorie à la pratique et rendre ses produits directement utiles sur le marché, l'Université catholique du Graben organise les stages pour toutes les filières et met à la disposition des étudiants des laboratoires pour expérimentation de diverses matières apprises.

" Nous avons, pour ceux qui font les sciences agronomiques et la médecine, un labo de microbiologie au site de l'ITAV, mais aussi un autre laboratoire à Ngengere. Nous avons un laboratoire informatique pour la faculté de polytechnique qui permet aux étudiants de développer leurs aptitudes et de concevoir des programmes. Ils ont aussi des ateliers. Pour ls vétérinaires, ils ont une ferme expérimentale avec une bonne capacité en vaches et chèvres. Les agronomes ont des champs de bananiers, ils développement des variétés des pommes de terre. Ils exploitent tous les hectares non exploités ", explique le professeur Nissé Nzereka.

Une réputation qui marque des esprits

C'est cette vision de relier la théorie et la pratique, mais aussi la réputation de l'institution et les exploits des anciens sur terrain qui attirent vers cette colline de nouvelles recrues. C'est ce que témoigne Piscas Makambo, président des étudiants et inscrit en deuxième licence Droit public interne et international :

" L'excellence recherchée par l'UCG a été l'élément central. On a vu sur terrain que les ressortissants de l'UCG sont très bien appréciés sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi, inspiré par cette réputation au sein du monde professionnel, j'ai décidé de venir étudier à l'UCG et vivre cette excellence. On est apprécié sur terrain lors de l'exercice de stage ".

Pour Henriette Kirisale, l'UCG lui a permis d'apprendre avec passion, la médecine, filière qui l'intéresse depuis son enfance :

" Je préfère faire mon stage dans la périphérie pour mieux connaitre les autres réalités et on apprend beaucoup de choses. Ceux qui ont fait la médecine à l'UCG sont beaucoup appréciés. Et c'est à cause de la rigueur et des aspects pratiques. A l'UCG j'apprends comment me comporter pour faire développer la société ".

D'autres étudiants comme Héritier Mambaya, viennent à l'UCG pour consolider sa vision d'entrepreneur. Il a pris l'inscription en sciences économiques :

" J'ai choisi les sciences économiques et gestion pour être autonome. Je m'engage pour l'entreprenariat au lieu d'aller chercher l'emploi ailleurs. Je vais me concentrer sur le développement de mes activités dans les villages pour leur développement ".

L'UCG accueille cette année 3000 étudiants. Si au début, les étudiants devraient débourser 500 USD pour les autres filières et jusqu'à 1500 USD pour la médecine, aujourd'hui, les étudiants payent en moyenne 380 USD, grâce au partenariat signé avec le gouvernement qui prend en charge le salaire des professeurs. L'UCG qui dispose de 50 auditoires opérationnels vise à atteindre 80 auditoires. Le principal chantier de l'ICG est de mettre l'accent sur la formation des formateurs pour renforcer le corps académique.