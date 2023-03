Afrique: Elim CAN - Alex Iwobi fait une promesse au Nigéria après la défaite contre la Guinée-Bissau

Alex Iwobi fait une promesse au peuple du Nigeria après la défaite des Super Eagles vendredi dernier lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023.

Le pays d'Afrique de l'Ouest a perdu 1-0 à domicile face à la Guinée-Bissau lors de ce qui a été une sortie décevante des Super Eagles. L'unique but de Mama Baldé a permis aux Wild Dogs d'étourdir leurs adversaires. Le match retour se joue ce lundi au Stade de sport à Bissau. Ce sera une occasion pour le Nigéria, trois fois champion d'Afrique de se rattraper face au leader de leur Groupe A.

C'est ce que pense aussi Iwobi. " En tant que joueurs et staff, nous savons que nous devons réagir à ce résultat. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous améliorer et, aux fans, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils doivent rester à nos côtés et nous soutenir parce que nous nous donnons à 100% non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre nation. La prochaine fois, nous ferons de notre mieux et rendrons le pays fier. ", a déclaré le milieu de terrain d'Everton à l'AFP et publié par Gulf Times.