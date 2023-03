Afrique: Restitution des biens culturels - L'Union africaine invitée à s'approprier la question

Le Symposium international de la Cedeao sur les démarches de restitution des biens culturels africains à leur pays d'origine s'est achevé, mercredi 23 mars, à Dakar. Les participants ont invité l'Union africaine (Ua) à s'approprier la question de la restitution et à accompagner les États membres.

Après deux jours d'échanges, le Symposium international de la Cedeao sur les démarches de restitution des biens culturels à leurs pays d'origine a pris fin, mercredi 23 mars, à Dakar. Cette rencontre internationale, qui a enregistré la participation de 21 pays d'Afrique et d'Europe, s'inscrit dans le cadre du Plan d'action de la Cedeao 2019-2023 sur le retour des biens culturels, avec l'objectif de sensibiliser les États membres sur les mesures essentielles au processus de restitution des biens culturels. Cela, par rapport au renforcement du cadre juridique, l'implication des différentes parties prenantes, saisines officielles, mise en place d'infrastructures d'accueil...

Durant la cérémonie de clôture, les participants ont invité l'Union africaine (Ua) à s'approprier la question de la restitution et accompagner les États membres dans le processus de restitution de leurs biens culturels. Il s'agit ainsi, a souligné Mala Issa Assoumana, président du comité régional sur la restitution des biens culturels de la Cedeao, de renforcer les capacités de responsables du patrimoine et des musées sur les questions de conservation, de restauration, de mise en valeur et de gestion et d'engager la réflexion sur la question des infrastructures d'accueil.

Au niveau des pays africains, il a été question de la mise en place des comités nationaux interministériels pour la restitution des biens culturels, tenant compte des dimensions diplomatique, politique, culturelle, communautaire, académique... Le Symposium international sur les démarches de restitution des biens culturels de Dakar exhorte les États africains à "s'approprier, diffuser et mettre en oeuvre les actions du Plan d'action 2019-2023 de la Cedeao sur le retour des biens culturels".

Inventaire des biens culturels

Pour la Cedeao, les participants suggèrent de "soutenir les États africains dans l'identification et l'inventaire de leurs biens culturels conservés dans les pays détenteurs et de favoriser un dialogue avec les musées occidentaux, à travers leurs autorités de tutelle, pour la mise en place de projets de coopération avec les musées africains sur les questions de conservation du patrimoine". Le représentant de Osiwa Dakar s'est félicité du fait que la Cedeao soit la première région africaine à faire un travail aussi bien élaboré". Pour Ibrahima Kane, il faut en faire un modèle en le rendant "plus complet" et en faisant en sorte qu'il ne se limite plus seulement en Afrique.

Fatou Sow Sarr, Commissaire chargée du développement humain et des affaires sociales de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a présidé la cérémonie de clôture, a rappelé que les objets constituant les biens culturels africains, traduisent toute la grandeur du continent ainsi que l'expertise intellectuelle. Selon elle, avec la fin de ce symposium international, "nous allons vers une prochaine étape plus exaltante". Le Plan d'action 2019-2023 de la Cedeao qui a fait l'objet de ce symposium international sur le retour des biens culturels à leurs pays d'origine a été approuvé par la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement en décembre 2019.