Congo-Kinshasa: Elections 2023 - L'ONG FDAPID forme des candidats pygmées et des personnes vivant avec handicap à Goma

Seize candidats autochtones pygmées et des personnes vivant avec handicap, dont quatre femmes, du Nord et Sud-Kivu ont bénéficié vendredi 24 et samedi 25 mars à Goma, d'une formation visant à accroitre leurs capacités sur les critères de choix du parti politique, les stratégies de la campagne électorale et à être compétitifs aux prochaines échéances électorales.

Le Foyer de développement pour l'autopromotion des pygmées et indigènes et défavorisés (FDAPID), qui a initié cette formation, rappelle que, lors des élections de 2011 et 2018, les candidats autochtones pygmées et personnes vivant avec handicap n'avaient pas bien préparé leurs campagnes.

Cette impréparation, selon la même source, explique leur échec à ces échéances électorales.

Le coordonnateur du FDAPID, Vicar Hangi Batundi,estieme que cette formation devra leur permettre finalement de se faire élire prochainement :

" C'est pour pouvoir promouvoir l'inclusion. C'est pour promouvoir le principe des Nations unies, selon lequel, 'ne laissez personne derrière'. En tant que citoyens, les peuples autochtones pygmées et les personnes vivant avec handicap ont droit de participer au vote, pas seulement comme électeur ; mais aussi comme candidat ".

Vicar Hangi Batundi ajoute :

" On aura aussi la possibilité de se rassurer que, à chaque étape, il y a au moins autant de candidats ambitieux formés qui sont en train d'évoluer et d'avancer jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la proclamation des résultats ".

Cette formation s'ajoute à une campagne d'éducation civique électorale lancée depuis quatre mois au Nord et Sud-Kivu par FDAPID ; dans le cadre du projet " Uchaguzi kwa wote " (Elections pour tous).