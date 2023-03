Afrique: Football - Le Maroc plane toujours et s'offre un succès de prestige face au Brésil

La sélection marocaine reste sur sa lancée. Pour leur premier match depuis sa quatrième place historique lors de la Coupe du monde de football en décembre au Qatar, les Lions de l'Atlas se sont offert le scalp du Brésil (2-1), samedi 25 mars en match amical à Tanger.

C'est un stade Ibn-Batouta plein à craquer qui attendait les joueurs de Walid Regragui samedi soir, pour leur première sortie depuis leur Mondial historique au Qatar. Dans une ambiance digne d'un soir de fête nationale, les 65 000 supporters ont acclamé en héros les joueurs lors de leur arrivée sur la pelouse. Hicham est venu spécialement depuis Paris pour cet événement :

" C'est dans la continuité de la Coupe du monde. Le bloc est resté soudé, est resté haut, a pressé quand il fallait... Je suis très satisfait du match et de la victoire. Après le Mondial qui a marqué vraiment les esprits et l'histoire, on continue sur cette lancée. On a fait un top match, je suis très satisfait d'avoir fait le déplacement. Je ne regrette pas du tout. "

" Ils ont compris ce que c'était que de porter le maillot de l'équipe nationale "

Sur le terrain, les Lions de l'Atlas ont montré au monde entier que la Coupe du monde n'était pas un accident. Sofiane Boufal a ouvert le score (29e). Casemiro a égalisé pour la Seleçao (67e) avant qu'Abdelhamid Sabiri inscrive le but de la victoire (79e). Les Marocains ont joué avec les mêmes qualités qu'au Qatar pour la plus grande satisfaction du sélectionneur Walid Regragui, qui souhaite malgré tout garder la tête froide :

" Ils ont compris. Ils ont compris ce que c'était que de porter le maillot de l'équipe nationale. Ils ont compris qu'ils avaient un grand peuple et de grands supporters qui méritent ces résultats mais, je le répète, il ne faut pas s'enflammer. Aujourd'hui, c'est bien, on est dans une bonne dynamique, on a battu le Brésil. Le Mondial, c'était il y a trois mois. Il faut continuer à travailler avec les mêmes valeurs, mais le secret, c'est l'état d'esprit. "

Le prochain match des Lions est pour mardi 28 mars à Madrid, en Espagne, pour une autre rencontre face à une nation sud-américaine : le Pérou.