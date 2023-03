Ile Maurice: St-Julien-d'Hotman - Le salut de Bonhomme Salute...

...qui ne salue plus pour cause de rénovation

Sa "disparition" a créé une véritable polémique cette semaine. Plusieurs Mauriciens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour spéculer sur un éventuel vol et demander "Kot nou 'Bolom Salute'?" Cependant, le conseil de village de St-Julien-d'Hotman a précisé, sur sa page Facebook, que la statuette n'a pas été volée, mais qu'elle est en leur possession pour réparation. Cette statuette, a fait savoir le conseil de village, a subi des dommages avec le temps et une fois réparée, elle sera remise à sa place. En fait, derrière cette fameuse statuette du Bonhomme Salute se cache une histoire intéressante. Allons à la découverte de l'identité et de la fierté de St-Julien-d'Hotman.

C'est au cours d'une journée ensoleillée et calme que nous traversons le village de St-Julien-d'Hotman, accueillis par les bienvenues. En temps normal, le long de la route, une statuette représentant un personnage coiffé d'un casque colonial nous saluerait. Malheureusement, cette fois-ci, nous n'apercevons pas cette fameuse statuette - celle de Bonhomme Salute (ou "bolom salute" comme l'appellent affectueusement les Mauriciens) - près du virage de la route, car elle a été temporairement déplacée pour cause de réparation par le conseil du village.

Dan Maudhoo, un trentenaire habitant le village, nous raconte l'histoire de cette fameuse statuette, dont il a été témoin et dont il a entendu le récit de son père depuis l'âge de cinq ans. "Initialement, dit-on, il y avait trois statuettes de ce type." Ce serait le père de Dan, Ramesh Maudhoo, ouvrier à la sucrerie FUEL, qui les aurait placées dans le village. "Aussi syndicaliste et conseiller du village, il tenait à l'unité et à la solidarité des travailleurs et à l'honneur du village. Les statuettes devaient être placées à l'entrée et à la sortie du village, ainsi qu'au principal carrefour, pour faire ressortir le 'salut'. Ceci, dans le but d'accueillir les gens dans notre village et de les saluer en partant, en espérant qu'ils aient passé un bon moment, et qu'ils aient apprécié la paix et la propreté régnant dans notre village. C'est ce que mon père m'avait raconté lorsqu'il avait placé la première statuette. J'étais petit à l'époque", raconte Dan Maudhoo. Au fil des années, face à l'accroissement des travaux d'infrastructure entrepris dans le village et afin de ne pas confondre les automobilistes, il a été jugé préférable de n'en garder qu'un seul, nous relate Dan Maudhoo.

Mais qui représente cette statuette ? Les récits varient, tous passés de parents à enfants. Selon un habitant, cette statuette serait celle d'un certain propriétaire de la sucrerie de FUEL - qui s'appelait "Faiole" (ou Fayolle) et qui serait décédé dans un accident de voiture à cet endroit, au carrefour de la route étroite, dans les années 1800. Par la suite, les habitants y ont érigé sa statuette afin de lui rendre hommage. Mais, selon Dan Maudhoo, ces statuettes ont été érigées il n'y a pas très longtemps, dans le cadre des efforts déployés par son père pour honorer le petit village serein de Saint-Julien-d'Hotman. Dès lors, sur la plaque commémorative de la statuette, seul "Bonhomme Salute" est inscrit.

Avec le temps, cette statuette est devenue la principale référence identitaire et de fierté du petit village tranquille de Saint-Julien-d'Hotman, apportant un élément d'accueil unique à ses visiteurs. Elle permet également, jusqu'à aujourd'hui, de le différencier du village avoisinant de Saint-Julien - connu sous le nom de St-Julien-Village -autre lieu de sérénité situé dans l'Est. Pour ceux qui auraient tendance à confondre les deux, des repères spécifiques sont utilisés. Si pour St-Julien-Village, le célèbre restaurant Chez Manuel sert de repère, pour St-Julien-d'Hotman, c'est "Bolom Salute" qui en est la principale référence.

Or, la disparition soudaine du "Bolom Salute" pendant la semaine a créé une véritable polémique sur les réseaux sociaux. Mais le conseil de village de Saint-Julien-d'Hotman a rassuré qu'elle sera remise en place dès que sa réparation sera terminée. Entre-temps, les sentiments sont mitigés. Dan Maudhoo nous confie : "Les gens sont habitués à cette statuette et certains y sont même attachés au point que lorsqu'ils passent devant, ils la saluent en retour avec joie. Alors, quand elle a disparu, les gens se sont interrogés. D'un autre côté, j'ai aussi l'impression que les enfants et les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas vraiment sa signification et ne s'inquiéteraient donc pas si elle était enlevée. Pour moi, elle est symbolique et unique, et elle témoigne aussi du travail de mon père pour le village. C'est aussi notre fierté en tant qu'habitants de ce petit village et elle doit être préservée."