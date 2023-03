Ile Maurice: Vacances écourtées - L'avis de certains parents...

Les élèves auront trois jours de classes supplémentaires en ce premier trimestre avant les vacances, alors qu'au second trimestre, ils reprendront tous le chemin de l'école une semaine avant la rentrée prévue initialement. Ainsi, le secondaire reprendra le 31 juillet au lieu du 7 août, et la primaire, le 7 août au lieu du 14. Comment les parents accueillent-ils cette décision ?

Pour Kevin Gutty, père de deux enfants, Sia en Grade 9 et Neil en Grade 7, c'est une très bonne initiative. "Avec plus de dix jours de retard, je pense que ces huit jours de rattrapage sont justifiés. Je pense que c'est bon dans le sens où l'enseignant n'est pas dans le rush pour finir le programme. Ainsi, les slow learners seront mieux encadrés." Cependant, il explique qu'en même temps, il faudra trouver une solution à long terme pour le milieu éducatif. "Avec les changements climatiques, on sera amené à ne pas avoir de classes encore l'année prochaine et dans les années qui suivent. Donc, il est important d'établir des cours en ligne appropriés, adéquats et efficaces, faits par des professionnels, des experts..." Selon Kevin Gutty, on se souvient tous des lacunes des cours en ligne pendant la pandémie de Covid-19, notamment les erreurs grammaticales.

Magali Déliot, mère d'une écolière, est d'un autre avis. "Je ne dis pas que c'est bon ou pas. Mais ces trois jours de plus au premier trimestre vont servir à quoi au final ? Plusieurs enseignants ont déjà fini leur programme ; les tests sont déjà faits. On vient nous dire, à une semaine des vacances, que les jours de classes seront prolongés. Que vont faire les enfants à l'école ?" Car, pense-t-elle, ce sera aussi une perte de temps de commencer le programme du deuxième trimestre. "Les enfants sont dans le mood vacances. Si on commence de nouveaux chapitres, ils vont tout oublier à la rentrée."

Les syndicats, eux, n'en démordent pas. Certains, à l'instar de Sooryadanand Meetooa, membre exécutif de l'Education Officers' Union, campe sur leur position. "Cela crée beaucoup d'amertume chez les enseignants car ils ont travaillé très dur durant le premier trimestre pour rattraper les retards. Et le résultat est là ! On a travaillé et aujourd'hui nous sommes démotivés."