Ile Maurice: Trafic de singes - Shafeeck Jhummun a-t-il obtenu un terrain de Rose Belle Sugar Estate à Le Val ?

L'affaire des singes retrouvés à JinFei ne fait que commencer. Au fur et à mesure que notre enquête avance, les révélations sont de plus en plus choquantes. De sources sûres, Shafeeck Jhummun aurait obtenu un terrain de Rose Belle Sugar Estate à Le Val, où des constructions ont déjà débuté...

On se doutait un peu que Shafeeck Jhummun n'allait pas exporter une seule cargaison des singes qui ont été retrouvés à JinFei dans des cages. Le fait qu'une letter of intent ait été émise en sa faveur par le ministère de l'Agro-industrie semble prouver que Shafeeck Jhummun avait déjà un terrain où il allait faire de l'élevage d'autres macaques. On nous a fait savoir que Shafeeck Jhummun n'avait bénéficié d'aucun terrain tombant sous le département des Bois et forêts.

Or, on apprend maintenant que cet entrepreneur serait décidément bien coté en haut lieu. Car, il aurait bénéficié d'un vaste terrain agricole - environ 250 arpents. Selon nos informations, le terrain se trouverait en fait à Le Val et appartiendrait à Rose Belle Sugar Estate, qui est sous tutelle du même ministère de l'Agro-industrie. Le terrain était auparavant dédié à un projet de vaches laitières, qui, d'après notre source, a arrêté ses activités.

Qui plus est, le terrain en question n'a pas encore été transféré légalement à la Hammer Head Ltd de Shafeeck Jhummun. Toujours selon nos informations, ce dernier avait déjà fait une présentation à Rose Belle Sugar Estate et le projet a reçu l'aval provisoire de ce dernier. Néanmoins, la letter of intent n'aurait pas encore été émise par Rose Belle Sugar Estate. D'ailleurs, un certificat de Environment and Impact Assessment aurait dû être reçu du ministère de l'Environnement avant que le terrain ne soit transféré en faveur de Jhummun et, surtout, avant que ses activités ne débutent. Mais l'on indiquerait que tel n'a pas été le cas.

Pourtant, Shafeeck Jhummun aurait déjà commencé à occuper le terrain. Ce n'est pas fini. Il a déjà installé des cages en métal comme piège. Selon notre source, il n'y aurait que de petites cages où l'on introduit une banane et, quand le singe y pénètre, elles se referment automatiquement. Il n'y aurait pas de grandes cages comme c'est le cas pour les autres fermes. Donc, que des "pièges à rat", poursuit notre source. Jhummun aurait déjà érigé de grosses structures pour son élevage sur le terrain. Contacté, Hemprakash Dhotah, directeur général de Rose Belle Sugar Estate, n'est cependant pas revenu vers nous à vendredi après-midi. Ni le ministère de l'Agro-industrie.

Pour le député travailliste Arvin Boolell, ce qui s'est passé avec ces singes est inacceptable. Il demande désormais plus de transparence sur ce dossier. Ceci aura, selon lui, définitivement un impact néfaste sur Maurice, même au niveau du tourisme, par exemple. "Ainsi, que ce soit le ministère de l'Agro-industrie, celui du Tourisme ou encore celui du Commerce, ils doivent assumer pleinement leur rôle avec une multi-task approach." Pour lui, une chose est sûre : la letter of intent n'a pu être donnée à Shafeeck Jhummun sans l'aval du ministre de l'Agro-industrie, Maneesh Gobin. "Le directeur du National Park and Conservation Service et le chef vétérinaire sont tout aussi responsables de cette cruauté envers les animaux pour leur indifférence et leur tolérance envers Jhummun. Il faut appliquer l'Animal Welfare Act dans toute sa rigueur."