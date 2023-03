Egypte: Al Tayeb exprime ses voeux au président et aux nations arabes et islamiques à l'occasion du mois de Ramadan

Le grand Imam, cheikh d'Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, a exprimé ses voeux au président Abdel Fattah Al-Sissi, aux rois et aux chefs d'Etat arabes et musulmans ainsi qu'au peuple égyptien et aux nations arabes et islamiques à l'occasion du mois de Ramadan.

Dans un communiqué publié mercredi, Al-Azhar appelle les Musulmans dans le monde à mettre à profit ce mois béni dans les actes d'obéissance, la générosité, l'altruisme et la renonciation à toutes formes de divisions et de désaccords.

La plus haute institution sunnite au monde a imploré Allah le Très-Haut d'accepter nos jeunes, nos prières et nos supplications et d'accorder la sécurité et la stabilité à l'humanité toute entière.