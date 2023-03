Congo-Kinshasa: Inclusion financière - L'indicateur de référence stagne à 22 %

Le Fonds pour l'inclusion financière (FPM) a invité les acteurs du système financier à investir dans la formation pour débloquer le potentiel financier.

En partenariat avec la société Visa, une entreprise internationale de technologies de paiements présente dans plus de deux cents pays, le FPM vient de mettre sur pied un programme d'éducation financière et digitale étalé sur une période trois ans. Son objectif est d'atteindre plus de deux millions de personnes dans dix provinces de la République démocratique du Congo (RDC).

Le 24 mars, le FPM a réuni le monde financier à Kinshasa pour présenter officiellement son programme d'éducation financière et digitale. Parmi les invités de marque, il y avait les acteurs comme Orange, M-Pesa, ProcFin, Finca et UBA. En l'espace de dix ans, la RDC a fait passer son niveau d'inclusion financière de 2 % à 22 %. Malgré l'engagement de nombreux acteurs et les multiples investissements dans le secteur financier au cours des dernières années, les chiffres révèlent une réelle stagnation de ce précieux indicateur.

Comme l'a soutenu le FPM, l'éducation financière reste la clé. Il faut rappeler que le Fonds oeuvre pour la réduction de la pauvreté en favorisant le développement d'une offre durable de services financiers accessibles aux MPME et à la population à faible revenu. Tout le sens du défi est d'arriver à familiariser la population avec les outils financiers disponibles en RDC. En 2016, la Banque centrale du Congo a initié, avec l'appui des partenaires allemands de la GIZ, le Programme national d'éducation financière.

L'actuel programme du FPM ne fait que s'inscrire dans la continuité des efforts du pays pour briser les derniers verrous à l'accès aux outils financiers. Une attention particulière est portée sur les femmes, les écoliers, les entrepreneurs, les jeunes et les habitants des milieux ruraux. Il faut arriver à les pousser à prendre des décisions réfléchies. " On peut mettre des outils au service du secteur financier pour les clients. Tant que ceux-ci ne sont pas éduqués, il est difficile de pouvoir avancer dans l'inclusion financière. Le programme, c'est de sensibiliser et de former la population congolaise pour qu'on s'assure que chacun, dans son métier, peut savoir comment gérer les finances ", indique-t-on.

La RDC dispose aujourd'hui d'une diversité de moyens de paiements sur le marché. Pour réussir le pari de les familiariser avec la population, il faut aller plus en profondeur. Pour le FPM, c'est le moment propice de relancer le projet d'intégration du Programme national de l'éducation financière et digitale à l'école. " Je crois qu'on fera un grand pas comme dans d'autres pays comme le Nigeria. Ce n'est pas pour rien qu'il y a là des millionnaires qui font des affaires et réussissent au Nigeria. C'est parce qu'ils savent compter l'argent dès l'enfance ", fait-on savoir.

A ce propos, il faut préciser qu'un travail existe sur le contenu des formations du Programme national de l'éducation financière et des discussions seraient même en cours entre le FPM et le ministère de l'Education pour leur incorporation dans l'enseignement primaire et secondaire.