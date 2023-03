Congo-Brazzaville: A quand la disparition des nids-de-poule des artères publiques ?

Des chauffeurs ne cessent de grincer les dents chaque jour quand ils empruntent les artères de nos villes pour leurs différentes courses. Que ce soit à Pointe-Noire ou à Brazzaville, nombreuses sont des avenues qui portent ici et là des " empreintes " de cette réalité déplorable : nids-de-poule, pattes d'éléphant et fissurations des chaussées de toute sorte.

Ces nids-de-poule rythment actuellement les trajets des conducteurs en les faisant repartir aux cours d'auto-école sans fin. Ils sont des vrais destructeurs des amortisseurs, des pneus ou encore des enjoliveurs des voitures. Dans les cas les plus sévères, le châssis et la direction peuvent être touchés, engendrant d'importants frais lors des réparations. Lorsqu'on roule de nuit ou trop proche du véhicule qui précède, ces nids-de-poule ne sont pas forcément évitables et peuvent surprendre. Encore qu'un coup de frein peut avoir des conséquences bien plus graves sur celui qui le manipule dans ces conditions-là.

Des trous dans l'asphalte sont donc particulièrement susceptibles d'apparaître sous les passages réguliers des véhicules. Les causes sont multiples : défauts liés aux travaux sur la chaussée, présence d'une grille avaloir, vieillissement de la chaussée, négligence des structures en charge de ces questions et autres. Les réparations des nids-de-poule, généralement réalisées à l'aide d'asphaltes froids, ne garantissent pas une longue durée de vie à l'ouvrage et peuvent se dégrader rapidement si le trafic est important et de plus en plus fréquentable.

Les structures municipales en charge des questions de voirie ont l'obligation d'être regardantes afin de pouvoir assurer un bon entretien. Encore qu'il est difficile de se faire indemniser après un accident dû à un mauvais état de la route !

L'état défectueux de nombreuses artères dans les deux principales villes du pays laisse à désirer et tout le monde en parle. On croyait que la situation allait vite être maîtrisée mais hélas ! La chose ne fait que prendre des proportions inquiétantes. Les nids-de-poule et autres pattes d'éléphant deviennent un fait social quotidien, constituant aujourd'hui un véritable casse-tête pour les automobilistes qui sont obligés de rouler doucement afin de mieux négocier la circulation.

A Pointe-Noire, par exemple, à proximité de la station d'essence de l'avenue de la Révolution et devant l'auberge de la jeunesse, les chauffeurs parlent tous le même langage. A quoi servent les taxes de roulage si ces routes persistent dans cet état dégradant ? Les bouchages à la va vite de ces nids-de-poule et autres fissurations ne saurait être une solution définitive et il est donc mieux de procéder autrement car l'urgence est là.

Ceci étant, une vraie thérapie en voiries urbaines doit être administrée à cette situation sinon, de nombreuses artères de nos villes ressembleraient aux pistes des chasseurs avec des étangs par endroit. Suivez mon regard !