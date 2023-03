Afrique: Sénégal / Lamine Camara - " Actuellement, je suis en pleine confiance "

La pépite du football sénégalais, Lamine Camara, lors d'un entretien accordé à FIFA.com s'est confiée sur ses dernières semaines en sélection.

Vainqueur du CHAN 2022 en février dernier où il a été désigné à trois reprises Homme du Match et élu Meilleur Jeune Joueur, Lamine Camara, plus tard a aussi remporté la CAN U20 où il a fini Meilleur Joueur du Tournoi. Le jeune joueur de 19 ans revient sur tous ces moments.

" Je ne veux pas m'arrêter. Actuellement, je suis en pleine confiance. Je me suis imposé des objectifs pour cette année, parmi eux, intégrer prochainement l'équipe senior du Sénégal. Physiquement et mentalement, je me prépare pour avoir le mérite et l'honneur d'y être. Chaque match joué, chaque trophée glané me donne le sentiment de me rapprocher de cet objectif. Je ne dois rien prendre pour acquis et continuer à travailler dur. Il y a cette Coupe du Monde en Indonésie, qui nous attend. Nous venons de gagner la CAN pour la première fois de notre histoire, nous sommes dans une bonne spirale. Aucune compétition n'est aisée mais nous devons hisser nos couleurs le plus haut possible et rendre fier notre peuple. "

Du CHAN à la CAN U20

" Au début de la préparation de la CAN, j'étais très fatigué. Nous venions juste de gagner le CHAN et il fallait se remettre en route pour une nouvelle compétition. Je tiens à remercier Malick Daf, le coach et tout le staff technique qui ont mis en place une stratégie pour que je sois au top de ma forme pour ce tournoi. Ils ont énormément insisté sur le fait que je devais me reposer et surtout bien récupérer. Je n'ai eu qu'à suivre leurs instructions. "