Afrique de l'Ouest: Elim. CAN 2023 - La Sierra Leone bat Sao Tome et Principe et se relance dans le groupe A

Contraint au nul (2-2) chez elle il y a trois jours à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023, la Sierra Leone fait le job en match retour contre Sao Tome et Principe. Ce dimanche, les Leone Stars l'ont emporté 2-0 et se relancent dans le groupe A.

Tout s'est joué dans les trente premières minutes de la rencontre. C'est d'abord Abubakarr Samura qui ouvre le score pour la Sierra Leone à la 7e minute. A la 28e minute, Alhassan Koroma double la mise, permettant à son équipe de mener 2-0 avant la mi-temps.

C'est d'ailleurs sur ce score que le match va s'achever puisque plus rien ne sera marqué en deuxième période.

Cette victoire permet au Sierra Leonais de garder leur troisième place avec 5 points et d'aborder les deux dernières journées des éliminatoires avec un peu plus d'optimisme. Quant à Sao Tome, qui n'a qu'un point après quatre journées, il peut d'ores et déjà dire adieu à une qualification pour la CAN 2023.