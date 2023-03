Sénégal: Cote d'ivoire - Giga scandale foncier à plusieurs millions d'euros à Cocody Riviera Zone 2 Golf éclabousse d'anciens hauts dignitaires

C'est un puissant cartel organisé qui a fait OPA sur un domaine foncier de quelque 10 000 m2 (1 ha) plus précisément autour de la résidence privée du Président de la République Alassane Ouattara. À la tête de ce Cartel, en première ligne des ressortissants maliens et leur parrain, réputé un gros ponte du gouvernement de la transition d'alors. Au coeur de ce scandale aux odeurs nauséabondes et à mille inconnues, plusieurs familles spoliées de leurs biens fonciers.

Dans la documentation foncière mise à la disposition de Confidentiel Afrique en exclusivité, les victimes sont Feu Monsieur Guy Nayrai, ancien gouverneur et ex- directeur de cabinet du Président feu Félix Houphouët-Boigny à la faveur de son identité volée et usurpée, Madame Feue Marie-Antoinette Gbiatbua Yetene, une des épouses du défunt Mobutu Sesseko, Président du Zaire (actuel RDC) et

Madame Feue Aissatou Toure, riche femme d'affaires, dont l'héritier Assane Cissé a décidé de saisir le Pôle économique et financier d'Abidjan pour spoliation du Lot 70, ilot 05, parcelle 0035 TF de morcellement 17774, contenance 3837 m², TF n°36167, section Ad.

Selon nos investigations sur la base des documents en notre possession, il s'agit d'un scandale foncier découvert depuis mai 2022, que l'on surnomme désormais " le tueur en série de Riviera Golf ", éclaboussant des personnalités politiques de premier plan et des " voyous intermédiaires " en bande organisée. Ce " banditisme foncier " à haute voltige remet sur la sellette la machine mortifère de corruption et de manipulation d'un pan de l'administration domaniale en Côte d'Ivoire.

Les documents en notre possession, attestant des mig mag et des dysfonctionnements dans la conduite des affaires sont gravissimes. Comme des harpons à la chasse, 10.000 m2 sont passés sous l'éteignoir des " faussaires véreux " et marchands d'illusions de Riviera Golf 2. Derrière cette gigantesque OPA, de hauts responsables de l'État de Côte d'Ivoire, des institutions (ministère de la construction et DIAMOND BANK devenue Banque NSIA) sont pointés du doigt dans cette affaire.

Le nauséabond pot aux roses éclate en mai 2022

Tout a commencé lorsque le samedi 7 mai 2022, quand M. Assane Cissé, franco- ivoirien, héritier de Feue Madame Aissatou Toure, ex-femme d'affaires installée à Abidjan, découvre que sa défunte mère était propriétaire d'un lot [3837 m2) à Cocody riviera africaine zone 2 (golf), en face de la résidence du Président de la République Alassane Ouattara. Une amie intime de sa mère, Marie-Antoinette Gbiatibua Yetene, qui n'est autre que la femme de l'ancien Président du Zaire, Mobutu, était également propriétaire d'un lot dans la même zone. Elle est aussi une victime des " prédateurs fonciers ". L'héritier de Feue Aissatou Touré, M. Assane Cissé raconte à Confidentiel Afrique comment a-t-il découvert le pot aux roses de cette sulfure affaire de spoliation qui a abouti à la mise en hypothèque de son TF le 28 septembre 2018 par DIAMOND BANK (aujourd'hui NSIA BANK), propriété du richissime entrepreneur ivoirien Jean DIAGOU.

" Inquiet, j'ai passé une nuit blanche à réfléchir à la situation. Le lendemain matin, j'ai reçu l'aide d'un ami, désigné par la lettre " Y ", qui m'a présenté une personne de bonne volonté susceptible de m'aider à résoudre le problème. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain afin de localiser le terrain. Le jeudi 11 mai 2022 à 16 heures, nous nous sommes rendus sur les lieux et Mr Y a exigé que je lui donne les noms de propriétaires potentiels de ces lots. J'ai fourni les noms de Aissatou Toure (ma mère), Marie-Antoinette Gbiatibua Yetene, épouse Mobutu (amie intime de ma mère). Le dimanche 14 mai 2022, je reçois deux extraits topo assortis de leurs état fonciers. Le premier concernait le lot de ma mère (Aissatou Toure), sis au centre de Cocody riviera africaine zone 2 (golf)

Lot 70, ilot 05, parcelle 0035 TF de morcellement 17774, contenance 3837 m², TF n°36167, section Ad. J'ai décidé de lever un état foncier pour vérifier la véracité des documents qui m'ont été remis. J'ai été surpris de constater que le lot de ma mère, lot 70 ilot 05 avait été associé au lot 69, ilot 05, appartenant à M. Guy Nayrai, ancien gouverneur et ancien chef de cabinet du Président de la République Feu Félix Houphouët Boigny ".

Coup de théâtre sordide

Les deux lots ont été hypothéqués conventionnellement à 3 282 296 875 francs CFA, soit 3 milliards 282 millions 296 mille 875 francs CFA, le 28 septembre 2018 au profit de DIAMOND BANK, devenue NSIA BANK. Les choses deviennent délicates. Sur quelle base la banque NSIA a acheté le terrain de Feue Aissatou Touré, ex- femme d'affaires établie à Abidjan sans la moindre expertise des lieux ? Qui a détourné ou tronqué les noms des propriétaires du TF au profit d'un ou tiers, qui en retour ont filé le serpent de terre à DIAMOND BANK, aujourd'hui connu sous le l'identité NSIA BANK? Difficile à percer le mystère. Poursuivant ses investigations une troisième barrière s'est opposée à Assane Cissé. À savoir, quels sont les documents qui ont servi à établir cet état foncier ?

Après plusieurs démarches, le dossier complet des pièces qui ont servi à établir l'état foncier de la parcelle a été obtenu. Une kyrielle d'anomalies et d'irrégularités sur fond de faux et usage de faux, de falsification de documents administratifs, d'usurpation d'identité, d'escroquerie en bande organisée, de recel de documents, pulvérisent le deal. Dans le prolongement des investigations, on se dirige vers l'AGEF (Agence de Gestion Foncière), qui a remplacé la SETU, l'entreprise qui a érigé ce lotissement dont l'ancien directeur général Lamine Coulibaly se trouve à la MACA. Mais, stupéfaction. Le début de la supercherie réside dans cette administration qui a fait disparaître des archives tous les dossiers de cette propriété foncière de la défunte Aissatou Toure. Ils ont été purement et simplement remplacés par des dossiers du CARTEL. Renversant !

Le CARTEL, se basant sur l'identité des morts obtenue dans les archives des institutions mortuaires telles que la mairie et la morgue, a usurpé l'identité d'un disparu, enregistré sous le nom de Koné Souleymane pour s'emparer du lot 66, ilot 05 d'une contenance de 2726 m² appartenant à Mme Mobutu. Ils ont monté un dossier bidon au nom du disparu, Feu Sieur Souleymane Koné et l'ont plaqué sur le bien, sachant qu'un mort ne peut ni témoigner ni démentir.

De plus, le cartel et son parrain ont raflé au passage 10 000 m² (1 hectare) autour de la résidence du Président de la République Alassane Ouattara à la riviera golf 2 plus précisément Cocody riviera africaine zone 2 (golf). On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros mis en jeu.

Puis, les investigations nous conduisent aux domaines (ministère de la Construction). Là aussi, des irrégularités sont notées. Le conservateur foncier de l'époque s'appelle Roger Taba. Ce dernier, selon nos sources n'est plus à son poste.

Des questionnements tous azimuts s'imposent. Comment un conservateur peut-il valider et conserver un tel dossier, en se couvrant sous le parapluie de la puissance publique ? On cite les noms de plusieurs ex-hauts dignitaires de la transition ivoirienne qui ont roulé dans la farine certains véreux spéculateurs fonciers. Qu'à cela ne tienne, pourvu que ces derniers se remplissent les poches. Dans une impunité inouïe.

Un cabinet d'architecture aux manettes de la boulimie foncière

De fil en aiguille, Confidentiel Afrique remonte le cartel et découvre que le " parrain " est un ancien cadre des grands travaux, connaissant les failles du système, ayant des connexions avec la conservation foncière, le cadastre, les domaines, L'AGEF, quelques notaires et banquiers de la place. Bonjour, la bamboula à satiété.

Concernant le lot de Mr GUY NAYRAI, ancien gouverneur et directeur de cabinet du Président feu Felix Houphouët-Boigny ( Lot 69 ilot 05), le " parrain " s'est bien approprié le titre foncier sur la base de la copie de sa pièce d'identité délivrée par une autorité de la mairie. Suite à un montage sophistiqué en complicité avec les mêmes notaires, le même conservateur foncier et l'AGEF, l'associant au lot de ma défunte Aissatou Toure, le tour est joué. N'ayant pas laissé d'épouse et d'enfants après sa mort, les prédateurs sont passés à la vitesse supérieure, en spoliant le domaine du gouverneur Guy NAYRAI.

A l'époque de petites lueurs d'espoir avaient jailli, suite à l'incarcération de l'ancien DG de l'AGEF. Du vrai saupoudrage, le ver est resté toujours dans le fruit. Le problème est si profond, que d'anciens hauts cadres des grands travaux (ancien BNET) à la retraite, sont toujours actifs dans les circuits, s'appuyant sur le fichier de l'ancien Abidjan (lotissement) et leurs ramifications au sein de l'organigramme et du système foncier du ministère de la construction.

Plainte déposée au Pôle économique et financier d'Abidjan

De mal en pis, l'affaire de la spoliation du Lot 70, propriété de Feue Madame Aissatou Toure atterrit au Pôle économique et financier d'Abidjan sur plainte du fils héritier Assane Cissé, lequel a mis à notre disposition en exclusivité une pile de documents. Comme l'atteste le document transmis au PEF d'Abidjan, l'héritier à décidé de porter plainte contre tous les individus impliqués dans cette affaire, cités nommément, notamment ceux qui ont falsifié les documents et usurpé l'identité de Guy Nayrai et de certaines personnes disparues pour spolier les biens.

Confidentiel Afrique a appris de bonnes sources, que c'est le grand branle-bas depuis quelques jours de certaines personnes citées dans ce " carnage foncier ", au lendemain de la saisine du Pôle économique et financier d'Abidjan, n'ont cessé d'arpenter les couloirs du palais de la justice pour désamorcer les boulets de cette prédation aux odeurs nauséabondes. À quel prix ?

Ce nouveau scandale foncier de Riviera Golf 2 a mis en lumière les nombreuses failles et étalé les dysfonctionnements notoires liés à la gestion du domaine foncier ivoirien, ainsi que l'ampleur de la corruption qui y règne. Cette plainte devra permettre de pouvoir démêler l'écheveau et situer les responsabilités des uns et des autres autour de ce gigantesque deal à plusieurs millions d'euros. Le scandale Golf Riviera 2 devra être aussi une opportunité du Pôle économique et financier d'Abidjan de venir à bout des véreux spéculateurs et prédateurs fonciers et de combattre ces pratiques illégales. L'héritier Assane Cissé dévisse désormais la boite à pandore d'un cartel sans pitié qui a pris le malin plaisir à faire main basse sur le domaine foncier privé. Le combat peut être long et difficile, mais la justice doit triompher et rendre aux victimes ce qui leur a été injustement volé.