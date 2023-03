Burkina Faso/Togo: Etalons / Eperviers - 1-0 - Elle fut laborieuse cette victoire !

Une victoire dans la frayeur. Les Etalons du Burkina ont battu les Eperviers du Togo par 1 but à 0 en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le vendredi 24 mars à Marrakech, les Etalons ont éprouvé d'énormes difficultés avant de prendre le dessus sur l'adversaire. A Lomé face à ce même adversaire, il faudra montrer un autre visage.

Laborieuse fut la victoire du Onze national face aux Eperviers du Togo. Bouffés tactiquement, dominés dans le jeu pendant une bonne partie, les Etalons sont, tout de même, parvenus à battre le Togo lors de la manche aller de cette double confrontation avant le voyage à Lomé. La donne était la suivante : en cas de victoire, les Etalons, avec 9 points au compteur et premiers du groupe B, seraient à un cheveu du ticket qualificatif pour Côte d'Ivoire 2023. En ce moment, les Eperviers, avec toute leur énergie du désespoir, n'auraient quasiment plus de chance de voir la lagune Ebrié. Conséquence, l'adversaire, comme des crève-la-faim, va se jeter dans la bataille corps et âme.

Ils prennent la possession du ballon dès l'entame du match et imposent leur rythme. Les Etalons sont obligés de constater que leur système de jeu a été minutieusement étudié par l'adversaire, dont le coach n'est autre que Paulo Duarte, ancien sélectionneur des Etalons. Les nôtres vont subir le match non sans par moments laisser des brèches aux Togolais. Heureusement ceux-ci n'ont cadré aucun tir. Pourtant, le Burkina avait son meilleur effectif depuis le début des éliminatoires avec le retour de Franc Lassina Traoré, associé en attaque à Bertrand Traoré et Dango Ouattara.

Au retour de la pause, les Eperviers ne lâchent pas prise. Ils essaient d'assener des coups de griffes, mais le portier des Etalons, Hervé Koffi, veillait au grain. Lui et sa défense, même acculés, font échec à tous les assauts. Pour renverser le cours du jeu, le coach Velud lance dans la bataille Mamadi Bangré, Fessal Tapsoba et Trova Boni à la place de Gustavo Sangaré, Bertrand Traoré et Lassina. Cela a eu l'avantage de donner une poussée offensive qui sera bonifiée dans les dernières minutes de jeu. En effet, sur un corner et une reprise de balle mal repoussée, Fessal Tapsoba en embuscade marque de la tête (1-0 ; 87 mn). Ce seul but suffit au bonheur du Burkina qui consolide son emprise dans le groupe B. Les Etalons eux, poursuivent donc leur parcours sans faute dans cette campagne des éliminatoires de la CAN, soit 3 victoires en 3 matchs. Pour la beauté du jeu, il faut repasser. En rappel les Etalons comptent 9 points, le Cap-Vert 4, Eswatini 2 et Togo 1. Il ne manque désormais qu'un petit point aux nôtres pour commencer à faire le paquetage pour Côte d'Ivoire 2023.

De notre envoyé à Marrakech,

Kader Traoré

Ils ont dit

Hubert Velud (sélectionneur des Etalons)

Il faut avoir la victoire modeste car le Togo nous a posé beaucoup de problèmes. Nous ne sommes pas bien entrés dans le match surtout lors des 15 premières minutes. Du coup le match devient très compliqué. Ce n'était pas une grande prestation. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous avons une défense qui est très solide et on a été très réaliste. Ce qui est donc important, c'est la victoire et les 3 points. Maintenant pour le contenu et l'organisation, il faudra revoir beaucoup de choses. On avait mis en garde les joueurs contre cette équipe togolaise. Je pense qu'on avait raison. Ça m'étonne qu'elle n'a qu'un seul point dans ce groupe, au regard de la qualité de son effectif. Malheureusement, c'est le football.

Issoufou Dayo (défenseur Etalons)

C'était un match très difficile. Les Togolais étaient venus pour prendre des points. Nous avons essayé de gérer le match et à la fin, on gagne par 1 à 0. Dieu merci, et en plus, il n'y a pas eu de blessés, c'est le plus important. On a le match retour au Togo, on va essayer d'aller là-bas pour chercher des points encore. C'est compliqué les éliminatoires de la CAN. Chaque pays veut se qualifier. A notre niveau, nous essayons de gagner nos matchs et d'avancer pas à pas.

Avant le match, nous avons échangé avec le chef de l'Etat Ibrahim Traoré. Nous lui avons promis de donner le meilleur de nous. Mes coéquipiers et moi, même dans nos clubs, faisons tout pour mouiller le maillot afin de donner une image positive du Burkina. Aujourd'hui, il n'y a que le football qui peut nous unir. Et quand on joue, on pense à nos soldats qui sont au front. Et on se bat jour et nuit pour apporter de la joie.

Paulo Duarte (sélectionneur du Togo)

Je ne sais pas que dire. Je pense que chaque jour qui arrive, je comprends rien. Le football est très bizarre. On a fait un grand match face à une grande équipe du Burkina. Nous avons débuté le match avec un nouveau système en changeant 8 nouveaux joueurs. Nous avons fait une bonne entame lors de la première demi-heure. On a créé beaucoup de situations dans la surface adverse. Mon équipe a très bien joué. Après on ne pouvait pas continuer le pressing et on a dû relâcher au niveau du milieu de terrain. En seconde période, on a montré toute notre volonté de gagner, mais non seulement on n'a pas marqué, mais on a donné un cadeau au Burkina en concédant le but juste avant la fin.

C'est difficile de jouer contre un pays que tu aimes, un pays qui m'a fait grandir, mais dans le football, quand on porte le maillot d'un pays, il faut tout donner et aujourd'hui, je suis avec le Togo et je me bats pour faire qualifier les Eperviers. Mon amour pour le Burkina passe après.