Soudan: Mécanisme Trilatéral souligne l'importance d'une Armée Soudanaise unifiée

Khartoum. — Le Représentant du Mécanisme Trilatéral, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Soudan et le chef de la mission intégrée des Nations Unies d'assistance à la transition au Soudan (UNITAMS), M. Volker Perthes, a souligné l'importance d'avoir une Armée Soudanaise unifiée et moderne pour servir le pays et les citoyens dans le cadre de la transition démocratique.

Dans son discours devant l'ouverture de l'atelier sur la réforme sécuritaire et militaire aujourd'hui au Friendship Hall, M. Perthes a salué le progrès et le consensus entre les forces politiques et la composante militaire en vue de parvenir à un accord final pour le processus politique.

M. Perthes a appelé les parties non signataires à rejoindre le processus politique, et a dit que cela nécessite la flexibilité, étant donné que l'Accord de paix de Juba est une référence pour le processus de réforme de la sécurité.

Par ailleurs, le représentant de l'Union Européenne a dit que l'atelier sur la réforme de la sécurité et de l'armée envoie un signal clair sur le progrès du processus politique vers une gouvernance civile, ajoutant que le processus de réforme du secteur de la sécurité est un longue processus, et a indiqué que la réforme de la sécurité et de l'armée est l'une des questions les plus importantes rencontrant le Soudan.

Dans le même temps, le mécanisme du quartet a accueilli l'atelier et a affirmé son encouragement aux participants à construire un niveau minimum de consensus et à mettre en place un gouvernement civil, annonçant son soutien pour l'accord, la réforme de la sécurité et de l'armée et de fournir un soutien technique.