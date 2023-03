Soudan: Khaled Omar - Réforme de sécurité et de l'armée est importante dans la phase actuelle

Khartoum — Le Porte-Parole du processus politique, ingénieur Khaled Omar Youssef, a souligné que la réforme de la sécurité et de l'armée est une nécessité temporaire comme l'un des éléments les plus importants de la construction et de la réforme institutionnelle de l'État qui sert la transformation démocratique et la construction d'un État civil.

S'adressant à la séance d'ouverture de l'atelier sur la réforme sécuritaire et militaire aujourd'hui dans la Salle de l'Amitié, en présence des leaders des institutions régulières de l'État, des missions diplomatiques, des observateurs et des ambassadeurs, Khaled Omar a dit que le pays a besoin d'une reconstruction qui inclut toutes les institutions de l'État, les partis politiques et la société civile, avertissant que certaines parties travaillent à créer une sédition entre les forces militaires afin d'affaiblir le pays et de diviser les rangs de la société civile.

Il a souligné que le projet de transformation politique qui nous rassemble se déroule dans l'harmonie et l'unité, tout comme les forces politiques engagées dans des discussions sérieuses avec les Forces Armées et les Forces de Soutien Rapide, qui ont le grand courage de mettre le pays sur la voie de la transformation civile et démocratique, de la construction d'un État civil, de la réforme, de la fusion et de la modernisation du système.

Khaled a affirmé les efforts déployés par les forces politiques signataires pour atteindre les camarades qui n'ont pas signé l'accord-cadre et les convaincre de rejoindre le processus

Il a salué le rôle de la communauté régionale et des amis internationaux qui ont traité la question Soudanaise sans ingérence dans les affaires intérieures du pays.