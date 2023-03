Soudan: Al-Burhan réaffirme l'engagement des Forces Armées à l'accord-cadre

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a réaffirmé l'engagement des Forces Armées à aller en avant avec l'accord-cadre et le processus de transition démocratique.

Al-Burhan a dit, dans son allocution devant la cérémonie d'inauguration de l'atelier de travail sur la réforme sécuritaire et militaire dans la Salle de l'Amitié aujourd'hui, que les Forces Armées ont vu de nombreuses expériences au cours de leurs 100 ans d'histoire, soulignant la construction de Forces Armées compatibles avec les systèmes démocratiques, et qu'il est nécessaire de bénéficier de ces expériences.

Al-Burhan a souligné que la réforme de la sécurité et de l'armée est un processus complexe qui ne peut être surmonté facilement et qui nécessite un regard plus attentif sur l'aspect de la doctrine militaire et la mise en place des bons piliers pour construire des Forces Armées professionnelles sans les impliquer dans des batailles politiques.

Il a souligné l'importance de réformer les organes de l'État et a appelé les opposants à revoir les termes de l'accord-cadre et à s'asseoir pour les discuter avec les forces politiques signataires.

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire a appelé Abdul-Aziz Al-Hilu et Abdul-Wahid Mohamed Al-Nur à se joindre au processus de paix dans le pays et à la transition démocratique, indiquant que le Soudan se dirige vers la paix et la construction.

Al-Burhan a souligné que les Forces Armées ne voulaient pas donner de pouvoir à un organe politique non élu, en précisant que le processus politique en cours est purement Soudanais.

Il a appelé à profiter des expériences et des normes historiques pour construire des Forces Armées fiables pour le peuple Soudanais, accueillant les femmes à l'école militaire et à la participation au travail militaire, ajoutant qu'elles représentent 12 % des Forces Armées, louant le soutien fourni par les amis internationaux et la communauté internationale au pays pour la transition démocratique.