Afrique de l'Est: Affaire "des supporteurs des Comores déplorent les conditions d'hébergement de leurs joueurs à bouaké" - La responsabilité du Ministère des Sports de Côte d'Ivoire nullement engagée.

Les Éléphants de Côte d'Ivoire ont défait les Coelacanthes du Comores (3-1), le vendredi 24 mars 2023 au stade de la paix de Bouaké dans le cadre de la 3ème Journée des Éliminatoires de la CAN COTE D'IVOIRE 2023.

Quelques heures avant cette confrontation qui s'est déroulée dans un esprit fair-play selon l'analyse des observateurs les plus avertis de la scène footballistique, une polémique relative aux conditions d'hébergement de la sélection comorienne dans la capitale du Gbêkê a été constatée sur les réseaux sociaux. Le ministère des sports dégage toute responsabilité et fait des précisions.

Dans une réaction publiée sur sa page Facebook, le ministère des transports marque son étonnement face à de telle publication.

" Si cette dénonciation émane d'une publication sur la page Facebook d'un Comorien, force est de noter avec déception qu'une certaine presse ivoirienne mal inspirée s'est donnée pour mission d'en faire l'écho, dans la visible intention de nuire à l'image du Ministre des Sports, de celle du gouvernement et à la titanesque oeuvre de construction engagée " fait savoir la direction de communication du ministère.

Une publication qui vise à discréditer le ministère des sports voire l'Etat de Côte-d'Ivoire

En incriminant à tort le Ministère des Sports des mauvaises conditions d'hébergement de l'équipe nationale de football comorienne à Bouaké, c'est l'Etat de Côte d'Ivoire qui est inutilement visée et discréditée, qui plus est tristement par des ivoiriens, dans un contexte où l'union sacrée autour des grandes valeurs de notre Nation, devrait être de mise.

" C'est le lieu d'informer l'opinion que dans les dispositions de la CAF (Confédération Africaine de Football), chaque délégation en compétition est responsable de l'hébergement de ses représentants dans le pays hôte. Pour se faire, la CAF exige de communiquer le lieu de chaque rencontre deux (2) mois avant, afin de permettre à l'équipe adversaire de prospecter sur place en vue de sélectionner son hébergement.

Dans le cas d'espèce, l'équipe comorienne a reconnu lors de la réunion technique d'avant match, sa responsabilité dans le choix tardif de son hébergement et mieux, a remercié notre pays pour la qualité de l'accueil reçu sur notre sol.

D'ailleurs elle n'a dénoncé aucun mauvais hébergement dû au pays hôte, la Côte d'Ivoire, durant son séjour.

Ce n'est donc ni le Ministère des Sports, ni la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), ni la CAF qui a à charge l'hébergement des délégations lors de la phase des tours éliminatoires de la CAN sauf si demande formelle est faite par la délégation étrangère à la fédération soeur de s'en charger. Ces questions et bien d'autres sont adressées avec précision et obéissent à des protocoles bien établis par la CAF, seul propriétaire de cette grande compétition qu'est la CAN. Il faut le savoir et pour cela un minimum de culture en allant à l'information et à l'instruction est nécessaire " souligne la direction de communication de Danho Claude Paulin.

Les journalistes exhortés à plus de professionnalisme

De ce qui précède, le Ministère des Sports tient à rappeler que sa Direction de la Communication s'est toujours tenue à la disposition des usagers et surtout des journalistes afin de mettre à leur disposition toutes les informations d'utilité publique et à les orienter en cas de besoin, vers ses services compétents.

C'est le lieu d'interpeler et d'exhorter les journalistes à plus de professionnalisme dans l'exercice de leur métier et cela conformément à l'éthique et à la déontologie dont la vérification et l'équilibre de l'information sont des fondamentaux.

Attention au sabotage des nombreux efforts consentis par la Côte d'ivoire dans la construction des infrastructures d'accueil de la CAN2023

Le gouvernement ivoirien est en train d'honorer sereinement et efficacement ses engagements et à réussir sa mission en mettant à la disposition de la CAF, des infrastructures de qualité dans les délais requis et en créant un cadre attractif pour l'accueil du monde en terre ivoirienne.

Par ailleurs, toujours en vue de réussir l'organisation de cet événement sportif capital, un Comité d'Organisation Local, le COCAN, s'occupe de l'opérationnalité de l'événement. Rien ne se déroule dans le désordre comme semble faire croire l'article incriminé qui, le faisant, désinforme la population et jette l'opprobre sur toute une organisation continentale, un État et ses partenaires.

" Cette allégation ne saurait être tolérée, c'est pourquoi le site source qui a publié l'article ainsi que les sites qui l'on relayé et la plate-forme qui l'a repris sont invités à retirer immédiatement ladite publication et à poster un démenti sous 24 heures. A défaut, le Ministère des Sports se réserve le droit de saisir l'Agence Nationale de Presse (ANP) et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) " conclu la note de la direction de communication du ministère des transports.