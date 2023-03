Sénégal: Sursaut des intellectuels dans la vie politique - Mary Teuw Niane s'en félicite

Candidat déclaré à la présidentielle de 2024, le professeur Mary Teuw Niane s'est félicité de l'implication des intellectuels dans la vie politique du pays. Invité de l'émission Jury du dimanche, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur estime que ce sursaut est une bonne chose du fait que c'est de leur rôle d'être à la fois à l'écoute de la société et en même temps porteurs d'idées prospectives pour le futur.

Invité de l'émission Jury du Dimanche sur Iradio, Pr Mary Teuw Niane a apprécié a sa juste valeur le sursaut des intellectuels sur la vie politique du Sénégal. " Je crois que c'est une bonne chose que les intellectuels interviennent, puisque que c'est leur rôle d'être à la fois à l'écoute de la société et en même porteurs d'idées prospectives pour le futur. Et, c'est vrai, pendant longtemps, quelques décennies, nous avons senti de l'apathie ou un silence des intellectuels sur la chose publique et moins d'implication aussi des intellectuels dans la vie politique et la vie citoyenne ", a constaté Mary Teuw Niane, candidat déclaré à la présidentielle de 2024.

Et de relever : " C'est derniers temps, il y a eu quelques manifestes dont celui, je pense qu'il est important de souligner, sur les atteintes aux libertés qui sont extrêmement importantes. Il faut aussi souligner la nécessité d'avoir un espace public pacifié et je pense que les deux vont de soi. La nécessité que les institutions de la République jouent leur rôle dans la défense des citoyennes et citoyens et en même temps que les citoyennes et les citoyens, les partis politiques particulièrement jouent leur rôle dans leur démarche pour la conquête du pouvoir. "