Ile Maurice: Travaux parlementaires - Une rentrée qui s'annonce tendue

L'opposition veut faire feu de tout bois tandis que le gouvernement peaufine ses stratégies pour se protéger. Le rôle du speaker, Sooojdev Phokeer, sera également surveillé afin qu'il ne joue pas les pompiers de la majorité lors de la rentrée parlementaire de demain.

Plusieurs éléments à prendre en considération, ce mardi, après pratiquement quatre mois de vacances. Toute l'opposition parlementaire, y compris Nando Bodha, a pris l'engagement de travailler ensemble pour acculer le gouvernement dirigé par Pravind Jugnauth. Ses membres élus se sont rencontrés samedi au bureau du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, pour préparer un plan d'attaque et pour faire un travail de coordination.

Le chef de l'opposition aura droit à la traditionnelle Private Notice Question (PNQ) demain matin. Dans une déclaration à l'express hier, il a fait comprendre qu'ils travaillent tous sur les différents sujets qui pourraient faire l'objet d'une PNQ mardi. "Ce n'est que lundi que nous déciderons quelle sera la PNQ. Et encore, elle pourra changer au cours de la journée si des informations tombent sur un autre sujet. Cela a été le cas dans le passé comme pour le Molnupiravir. J'avais eu les informations au dernier moment. En tout cas, les sujets ne manquent pas", a-t-il confié.

Effectivement, divers événements au cours de ces derniers mois pourraient faire l'objet d'une PNQ. L'inflation, la dépréciation de la roupie, le prix des carburants, le coût de la nouvelle carte d'identité nationale ou encore l'affaire Franklin sont des sujets importants. Toutefois, l'expérience a démontré que lorsqu'un dossier est entre les mains des enquêteurs de l'Independent Commission against Corruption (ICAC), Pravind Jugnauth donne rarement des informations, arguant qu'il ne veut pas influencer l'enquête de commission anticorruption.

Gobin attendu le ranch de Grand-Bassin

Faut-il s'attendre à la même stratégie de la part de Maneesh Gobin, ministre de l'Agroindustrie et Attorney General, mardi ? Quatre questions lui sont adressées concernant le terrain à bail mis à la disposition d'Eco Deer Park Association non loin de Grand-Bassin. Le ranch aménagé sur ces terres est soupçonné d'avoir été utilisé par Jean Hubert Celerine, dit Franklin, pour des soirées très "select". Maneesh Gobin devra aussi répondre à une question de Ritish Ramful qui lui demandera s'il y avait eu une commission rogatoire à Maurice après la condamnation de Franklin à La Réunion. Le député Farhad Aumeer en a déposé une pour le Premier ministre afin de savoir s'il avait un exercice de "due diligence" avant l'émission d'un passeport au nom de Jean Hubert Celerine.

Toutefois, il est peu probable que le Premier ministre réponde à la question de Farhad Aumeer car elle est mal classée dans la liste des questions. D'ailleurs, c'est devenu une habitude pour Pravind Jugnauth de répondre à un maximum de deux questions durant la Prime Minister's Question Time (PMQT). La première question à l'agenda est celle de Deven Nagalingum sur l'infiltration de la "mafia" dans les institutions gouvernementales. Elle fait suite aux propos du Premier ministre qui avait laissé entendre que ces institutions ont été infiltrées. Comme Patrick Assirvaden et Ehsan Juman ont chacun une interpellation sur le même sujet, le chef du gouvernement pourrait y répondre en même temps. La deuxième question lors de la PMQT est celle de Rajesh Bhagwan concernant la mort de Soopramanien Kistnen. Durant cette tranche, il faudra surveiller le comportement des backbenchers de la majorité qui répètent souvent les mêmes questions supplémentaires pour faire passer le temps ou posent des questions supplémentaires avec des réponses préparées à l'avance.

Pas de questions le 4 avril ?

Par ailleurs, les parlementaires de l'opposition ont eu comme consigne de ne pas céder à la provocation des membres de la majorité. Ils ont compris que leurs adversaires feront tout pour les provoquer afin que le speaker les expulse de l'Hémicycle ou pour les pousser à faire un walk-out. Cette stratégie a été utilisée dans le passé à maintes reprises, surtout quand de nombreuses questions sont embarrassantes.

D'ailleurs, il y a une possibilité qu'il n'y ait pas de question parlementaire le mardi 4 avril. Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, présentera le Supplementary Appropriation (2022-2023) Bill, soit un budget supplémentaire de Rs 5,4 milliards en première lecture demain après-midi. Il ne faudra pas miser sur la probabilité que le Premier ministre appelle le Parlement jeudi ou vendredi pour analyser et voter cette dépense supplémentaire. Ce sera pour mardi prochain. Si cela s'avère faisable, il n'y aura pas de question la semaine prochaine.

Quoi qu'il en soit, l'opposition se dit motivée pour la rentrée. Le député du Mouvement militant mauricien, Aadil Ameer, affirme que la reprise se fera dans un contexte difficile. "La population passe par une période très difficile, surtout sur le plan économique. Avec la politique délibérée de déprécier la roupie, les pauvres et la classe moyenne souffrent beaucoup. La mauvaise gestion du gouvernement rend les choses plus compliquées pour la population. Il y a aussi l'affaire Franklin. Il a dû opérer pendant des années pour amasser une fortune sans être inquiété par la police. En tout cas, nous sommes motivés", dit-il. La rentrée se fera sans le chef de file du Parti travailliste, Arvin Boolell, suspendu par le speaker. Toute l'opposition fera une manifestation symbolique avant la reprise, demain, pour lui exprimer sa solidarité et pour qu'il puisse retrouver sa place dans l'Hémicycle. En son absence, le président de ce parti, Patrick Assirvaden, affirme que tout est fait avec "concertation et coordination".

Quatre projets de loi à l'agenda

Outre le "Supplementary Appropriation (2022-2023) Bill", deux autres projets de loi seront présentés en première lecture. Il s'agit du "Waste Management and Resource Recovery Bill" et du "Mauritius Digital Promotion Agency Bill". Ce dernier conduira à la création de la "Mauritius Digital Promotion Agency" qui remplacera le "National Computer Board". Le "Waste Management and Resource Recovery Bill" concerne, lui, la gestion de certains types de déchets. Toujours au cours de l'après-midi, les députés seront appelés à débattre sur les amendements qui seront apportés à la "HIV and AIDS Act". Par ailleurs, le ministre Maneesh Gobin a parlé de la rentrée parlementaire durant une conférence de presse samedi et a affirmé que toutes les questions seront traitées durant le temps alloué aux interpellations.