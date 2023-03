Congo-Kinshasa: La Communauté baha'ie inaugure la maison d'adoration nationale à N'sele

Ça y est ! La communauté baha'ie de la République Démocratique du Congo a inauguré la Maison d'adoration nationale ce samedi 25 mars 2023, dans la périphérie de la ville de Kinshasa, au cartier SICOTRA de la commune de la N'sele.

Cette cérémonie d'inauguration a connu la participation de plus de deux mille personnes de toutes catégories sociales. Des représentants étatiques, de la société civile, parmi lesquels une diversité de confessions religieuses ayant un grand encrage dans la société congolaise, sans oublier la communauté baha'ie venue de tous les coins de la RDC et d'une trentaine de pays de cinq continents ainsi que des hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux ; des milieux urbain et rural, ils étaient les premiers à offrir des louanges au bon Dieu, dans ce magnifique cadre de la Maison d'Adoration Nationale.

Cette cérémonie a été marquée par trois temps forts. L'adresse de l'Assemblée Spirituelle Nationale des Baha'is de la RDC, le message de la Maison Universelle de Justice, institution suprême de la communauté mondiale baha'ie et le service dévotionnel offert au sein de la maison d'adoration. Tout en décrivant succinctement la portée de la foi mondiale baha'ie, le premier temps fort a constitué un survol de l'historique de la communauté baha'ie en RDC et celle du processus ayant conduit à l'érection de la Maison d'Adoration Nationale de la RDC.

Mot du Coordonnateur national

Le Coordonnateur de l'Assemblée spirituelle nationale des Baha'is en RDC, Lem's Kamwanya, a signifié que l'érection de la Maison d'adoration est la concrétisation d'une recommandation spirituelle de Baha'u'llah. " En effet, sa sainteté Baha'u'llah, en tant que messager de Dieu pour notre époque, a apporté de nouveaux enseignements spirituels révélés des lois et des Ordonnances. Parmi elles, celle enjoignant aux hommes de multiplier des maisons d'adoration comme lieux par excellence de la louange et de la glorification de Dieu", renseigne-t-il. Et de renchérir : "La Maison d'adoration, telle que nous la voyons ici devant nous, en tant qu'une des ordonnances divines, ne peut pas être considérée comme un bâtiment ordinaire ou comme tout autre lieu du culte que nous avons l'habitude de fréquenter. Il s'agit d'un édifice particulier, spécialement chargé en potentialités spirituelles".

Un temple, un phare de lumière

Quant au deuxième temps fort, lu par Mme Melanie Bangala, du Corps continental des Conseillers de la foi baha'ie, c'est un message d'encouragement à la communauté baha'ie de la RDC, pour les efforts fournis dans la propagation des enseignements de Baha'u'llah durant les sept dernières décennies. Un accent particulier a également été porté sur le rôle transformateur que devrait jouer la Maison d'Adoration Nationale à Kinshasa et en RDC de manière générale. "Que votre première maison d'adoration soit un phare de lumière. Que ses murs résonnent les mélodies des paroles de Dieu ; qu'elle inspire les actes nés d'une foi véritable ; qu'elle offre la paix et la tranquillité à chaque âme qui y entre et qu'elle diffuse la lumière de la félicité universelle sur toute la ville de Kinshasa et sur toute la nation de la République démocratique du Congo ", a-t-elle dit.

Pour ce qui est du troisième temps fort, il sied de retenir l'atmosphère paisible dans lequel on s'immerge dans la maison d'adoration. Avec des chants de méditatif entonnés en choeur ainsi que les prières dites dans différentes langues et la lecture des extraits des écritures saintes tirés du Coran, des Evangiles et du kitab-i-Aqdas, le livre saint baha'i.

Ouverture à tout le monde

Les maisons d'adoration bahá'íes sont ouvertes à tous pour venir prier, méditer et se ressourcer. Les programmes proposés consistent en des prières et des lectures choisies dans les textes saints de toutes les religions. Le chant choral y est également pratiqué. Il n'y a ni sermons, ni rituels, ni clergé officiant dans ces maisons d'adoration. Les prochaines maisons d'adoration seront érigées à l'échelle nationale ou locale, là où deux aspects essentiels et indissociables de la vie bahá'íe sont développés : l'adoration et le service.

Ces édifices, entièrement consacrés au souvenir de Dieu, créent en effet une interaction dynamique entre l'adoration et les actions de service entreprises en vue d'améliorer les conditions spirituelles, sociales et matérielles de la société. De ce fait, des équipements sociaux, médicaux, éducatifs, humanitaires et scientifiques sont construits autour des maisons d'adoration pour développer le bien-être collectif.

Zoom sur la foi baha'ie

La foi bahá'íe est une religion mondiale et indépendante. Son histoire débute en Perse en 1844. Son fondateur est Bahá'u'lláh(1817-1892) - nom persan qui signifie la " Gloire de Dieu " -, un noble persan qui a proclamé être le porteur d'une nouvelle révélation, un nouveau message divin, dont la finalité est d'établir l'unité des peuples de la terre. Au coeur de son message se trouve la conviction que l'humanité forme une seule et même famille et que le moment est venu pour elle de s'unir en une société mondiale. Ceci implique une transformation des individus et des relations qui structurent la société.

Dans les aspects spirituels et matériels de leurs vies, les bahá'ís s'efforcent de mettre en pratique les enseignements de Bahá'u'lláh, tels que :- l'âme rationnelle n'a ni sexe, ni race, ni ethnie, ni classe, ce qui rend inadmissible toute forme de préjugés ;

- Dieu est un, au-delà des diversités culturelles et des interprétations humaines et toutes les religions du monde sont les expressions successives d'une seule et même foi ;

- la religion et la science sont deux systèmes complémentaires de connaissance et de progrès pour la civilisation.

Après 180 ans d'existence, la foi bahá'íe compte plus de six millions de croyants appartenant à plus de 2 100 groupes ethniques, et répartis dans plus de 235 pays et territoires dépendants, ce qui en fait la deuxième religion géographiquement la plus répandue après le christianisme. Ses écrits sont traduits dans plus de 800 langues.

