Congo-Kinshasa: Mise en oeuvre des projets de développement, lutte contre la pauvreté - La Sicomines réaffirme sa détermination et propose un dialogue des vérités

Depuis sa création en 2008, sur le sol RD Congolais, c'est plus de 20 000 emplois créés sur l'ensemble du territoire national, plus de 100 000 congolais au travail, une quarantaine d'infrastructures modernes sorties des terres dont des routes, hôpitaux et stades dans plusieurs coins du pays.

Bien plus, la Sicomines se tient disposée à poursuivre la grande bataille visant la redynamisation de la coopération sud-sud qui lie Pékin à Kinshasa. Ceci ressort d'une mise au point faite devant la presse, le samedi dernier, par l'Ambassadeur chinois à Kinshasa, Zhu Jing, et quelques membres de la partie chinoise dont Diao Yings, secrétaire du conseil d'administration de la Sicomines. Sur un ton ferme, l'Ambassadeur Zhu Jing a rejeté en bloc les allégations placées sur le dos de la Sicomines dans le cadre du contrat chinois. Allusion faite aux chiffres avancés par l'IGF et autres révélations faisant état d'une présumée surfacturation des infrastructures.

Pour le diplomate, la Chine tient mordicus au maintien d'un partenariat gagnant-gagnant avec la RDC, dont elle entend booster et impulser à jamais le développement. Il a affirmé que la partie chinoise est prête à dialoguer avec le Gouvernement de la République et même toute la partie congolaise en vue de maintenir au beau fixe cette coopération stratégique qui, d'après lui, reste bénéfique pour les peuples de deux pays.

Diao Yings, Secrétaire du Conseil d'administration de la SCM, pour sa part, a brossé en détail les réalisations à mettre à l'actif de la joint-venture. "Dans la bonne vision de soutenir le développement économique et l'amélioration du bien-être de la RDC, la Sicomines a pris une série d'initiatives pratiques pour promouvoir le Projet de coopération sino-congolais et mener de manière progressive l'investissement et la réalisation des projets d'infrastructures du pays dans le respect des lois.

A travers ces projets, elle a dynamisé le développement économique de la capitale Kinshasa ainsi que d'une dizaine d'autres provinces, y compris le Haut-Katanga et le Lualaba, et a significativement stimulé l'accroissement d'emploi local et l'amélioration du bien-être du peuple. Des routes ont été successivement construites, telles que le Boulevard du 30 juin, l'Avenue de Tourisme, le Boulevard Triomphal, le Boulevard Lumumba, la Route Lutendele, la Voirie de Manono, la Voirie de Kalemie, la Route Mbuji-Mayi, la Route Kikwit, le Route Kisangani, la Route Butembo, la Route Kanina-Musonoi-Kapata à Kolwezi, etc.

Des installations municipales ont été réalisées, entre autres, l'Hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa, l'Esplanade du Palais du peuple, le Stade de Kalemie, le Stade de Bunia, le Stade de Goma, etc. D'ailleurs, le projet de coopération sino-congolais a créé plus de 20 000 emplois en RDC et a permis une vie décente à plus de 100 000 habitants locaux de manière directe ou indirecte ", a-t-elle révélé.

A l'en croire, la Sicomines a activement fait écho aux demandes de soutien du Gouvernorat et suivi de près les besoins et observations de la population locale. Elle a rempli ainsi ses responsabilités sociales tout en versant d'énormes fonds dans les projets d'action sociale qui couvrent de nombreux secteurs tels que l'éducation, les soins médicaux, l'agriculture, l'environnement, l'alimentation en eau potable et en électricité, la construction des voiries communautaires à Kinshasa tout comme dans la province du Lualaba, à Kolwezi et au quartier Kapata. En sus, elle participe à la dotation sociale et scolaire, la lutte contre la pandémie et le secours aux sinistrés, l'amélioration de l'habitat de la population et du bien-être du peuple.

Implication de la Sicomines dans la formation des talents et l'industrialisation du secteur minier congolais RDC

"Au fil des années, la Sicomines mène toujours ses activités commerciales sur la base des principes du marché et des règles du commerce international, tout en respectant les lois et règlements de la République démocratique du Congo. A savoir, la Sicomines a réussi à construire au quartier Kapata et dans le secteur Luilu des projets tels que l'école industrielle technique et le centre de santé proposés par Son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que la réhabilitation des digues Mutaka et B6, la réhabilitation de certaines routes, la mécanisation agricole et l'appui aux producteurs du maïs, etc., ce qui permet de soulager efficacement les difficultés réelles rencontrées par les habitants locaux en matière de transport et de production agricole ", a indiqué Diao Yings, tout en précisant que, toujours dans le cadre de sa mission, la Sicomines a même établi le premier centre de formation professionnelle en RDC consacré à donner diverses formations gratuites sur la sécurité, la conduite des engins, la manipulation des équipements, l'électrotechnique et les technologies pour plus de 45 000 personnes. Ainsi, a-t-elle évoqué, de nombreux professionnels miniers ont été formés, comprenant les techniciens de laboratoire, électriciens, ouvriers d'instruments, mécaniciens, opérateurs de la concentration, de la métallurgie, de grillage, arpenteurs, etc.

Pour elle, en un mot comme en mille, la Sicomines a apporté une contribution remarquable à la formation des talents et l'industrialisation du secteur minier de la RDC.