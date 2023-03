Congo-Kinshasa: IXe Jeux de la Francophonie - Lilian Thuram partage son expérience avec les jeunes du centre Ujana

L'ancien footballeur international Lilian Thuram, champion du monde 1998 avec la France, s'est entretenu, dimanche 26 mars à Kinshasa, avec les jeunes joueurs en formation au centre Ujana. Cet échange s'inscrit dans le cadre des activités de IXe jeux de la Francophonie, dont Lilian Thuram est l'ambassadeur.

Au cours de ses échanges avec les jeunes joueurs, il a partagé son expérience et les a motivés à avoir confiance en eux, à travailler pour être plus performant mais surtout associer le football avec d'autre domaine de la vie :

" Étant jeune, je pense qu'il faut leur dire que, très souvent, ils ont beaucoup plus de choses à l'intérieur d'eux-mêmes. Qu'ils n'en aient conscience. Il faut essayer de développer la chose la plus importante pour un humain, c'est l'estime de soi. Vous savez que ce soit au Congo ou ailleurs, les jeunes ont besoin de bienveillance pour essayer de donner le meilleur d'eux ".

Il les a invités aussi à développer l'esprit collectif.

" Il faut toujours essayer de comprendre la société dans laquelle on vit. Savoir que dans la vie personne n'est peut se faire seul. Et donc regarder, écouter et essayer de développer un caractère essentiel pour arriver à devenir ce qu'ils veulent devenir ", a insisté Lilian Thuram.

Après avoir écouté ce champion du monde de football, l'un des jeunes pensionnaires du centre Ujana, Winner Eboma, dit vouloir mettre en pratique ses conseils.

" Venant de Liliam, ces conseils me sont très bénéfiques. Je vais les mettre en pratique pour devenir une meilleure personne, mais surtout réaliser mon rêve de devenir un grand footballeur et pourquoi pas faire une meilleure carrière plus que celle de Thuram ", s'est-il exprimé.

Ces échanges entre les jeunes et l'ancien footballeur international se sont déroulés en présence du directeur national de IXe jeux, Isidore Kwandja, et de la directrice de jeux de la Francophonie, Zeina Mina.

Ce lundi 27 mars, Liliam Thuram continuera sa tournée à Kinshasa. Il visitera tour à tour l'Institut français, les infrastructures sportives en construction et le site du village de IXe jeux de la Francophonie, situé au campus de l'Université de Kinshasa.

Ce champion du monde de football de 1998 est arrivé à Kinshasa samedi 25 mars.