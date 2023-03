Afrique: A Thiès - L'ARCOTS réclame un fonds dédié au développement du théâtre

Dakar — Jules Dramé, le président de la cellule régionale de Thiès de l'Association des artistes comédiens du théâtre sénégalais (ARCOTS), a déploré les difficultés de financement du secteur et appelé à la mise en place rapide d'un fonds spécial dédié au développement de l'art dramatique.

"Le théâtre est confronté à un problème de financement. Il nous faut un financement à l'image de celui consacré à la promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA) porté à deux milliards de francs CFA", a-t-il déclaré lors d'un entretien récemment accordé à Thiès à une équipe de l'APS et publié à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre célébrée ce lundi.

Il s'est dans la foulée élevé contre la non prise en compte des préoccupations des acteurs à la base et des professionnels représentatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre du Programme national développement du théâtre sénégalais.

"Je ne suis pas contre ce programme, mais je fustige la démarche. Je suis acteur-comédien, directeur de festival et porteur d'un des plus grands projets de formation aux métiers du théâtre. On discute pour élaborer un programme de développement et on ne m'invite pas. Et je ne suis pas seul", a-t-il regretté.

"Des gens ont réfléchi pour nous, on accepte et on prend, mais jusqu'à présent, on ne sait rien des tenants et aboutissants de leurs réflexions dans le cadre de l'élaboration de ce programme", a insisté Jules Dramé.

Le responsable de l'ARCOTS de Thiès a ainsi invité le ministère de la Culture et du Patrimoine historique à faire redescendre le projet au niveau des centres culturels afin de permettre aux acteurs de donner leurs points de vue sur la question.

"La réflexion visant à développer le théâtre doit émaner de la base. Il n'appartient à trois ou quatre personnes de se retrouver pour le faire", a encore dit Jules Dramé.