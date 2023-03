Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - ' La Constitution a été bafouée '

En avion ou sur route, rien ne semble empêcher la détermination du député Siteny Randrianasoloniaiko et de son équipe.

Je reviendrai à Mananjary !

C'est la promesse que le député de Toleara 1 a faite à la population de la capitale de la région de Vatovavy. En effet, malgré les obstacles que Siteny Randrianasoloniaiko et son équipe a rencontrés depuis ce vendredi, ils ont pu gagner la ville de Mananjary tôt ce samedi, après une longue nuit de caravane, pour le MIHaino Antsika Vahoaka ou Mihava Tour. Contrairement à ce qui s'est passé à Ikongo et à Tsiroanomandidy, le président de l'Union Africaine de Judo n'a pas pu écouter les requêtes et les souhaits de la population. Il n'a eu que le temps d'un bref discours durant lequel il a regretté les comportements des autorités. " Tout ceci ne respecte pas la démocratie. La Constitution est bafouée. Aujourd'hui on a empêché la population de Mananjary de s'exprimer ", a-t-il tonné.

Popularité

Depuis ce vendredi, les forces de l'ordre ont investi le " domaine privé " du député Mamihaja Charlot, où l'élu aurait dû faire un rapport devant la population avant que Siteny fasse son Mihava tour. " Les ordres venaient d'un sénateur " orange " de la région qui craint le déferlement de la " vague jaune " dans la ville qui est censée être son fief mais qui se trouve déjà entre les mains du parti Malagasy Miara Miainga ", a-t-on indiqué. Ces éléments venus des villes voisines, Manakara et Fianarantsoa, ont pour principale mission d'empêcher le Mihava tour, selon les explications. Toutes ces péripéties n'ont pas empêché la population de venir en masse, boostant ainsi la popularité de Be Hozatse. " La population de Mananjary m'a adopté. J'y reviendrai ", a-t-il fait savoir. Ce qui promet, en substance, l'organisation d'un autre Mihava tour pour permettre à la population de s'exprimer.

Panique

" Siteny est un homme de paix et il n'aime pas les troubles ", a martelé le député de Toleara 1, accompagné par ses collègues de la Chambre basse, mais surtout le député hôte, Mamihaja Charlot qui a regretté la venue des forces armées à Mananjary alors qu'il n'y a pas de guerre dans la ville. Après Vatovavy, la " marée jaune " gagne la région voisine, hier vers la fin de l'après-midi. Comme à Ikongo, à Tsiroanomandidy et à Mananjary, l'équipe de Mihava tour a été accueillie par une foule immense. Siteny Randrianasoloniaiko ainsi que ses alliés députés se sont même livrés à une marche dans la ville de Manakara. Là où Be Hozatse passe, on observe le même engouement. Un élan populaire qui commence déjà à semer la panique en haut lieu.