Madagascar: Trail aina no fetra - Avotriniaina et Miora dictent leur loi

Une victoire amplement méritée. Avotraniana Jeannot et Miora Angelina Razanakolona ont soulevé le trophée de la première édition du trail " Aina no fetra ", samedi, dans la partie Est d'Analamahitsy.

Le trail " Aina no fetra " n'a réservé aucune surprise samedi. Les grosses pointures étaient toutes au rendez-vous du podium de cette première édition. Pour la longue distance de 35 km, le champion de l'UTOP en titre Avotraniaina Jeannot était incontestable et incontesté. Il a prouvé son statut de leader dans ce domaine à l'occasion de sa première compétition de l'année. Le licencié du club crown Antsirabe a réalisé un chrono de moins de trois heures notamment 2h 51 min 39 sec.

" C'était une course surprise pour moi car je n'ai pas imaginé d'y participer. Deux jours avant, je n'étais pas bien en forme mais je l'ai fait quand même, d'ailleurs ceci m'a aidé à atteindre mon objectif. Je félicite les initiateurs pour cette organisation aussi belle que professionnelle. Ils m'ont offert le plus beau trophée que je n'ai jamais obtenu", note le champion, avant d'ajouter que " je me concentre sur la distance un peu plus longue. J'attends donc la prochaine course Ultra mais je serai pourtant à Antsirabe ce week-end pour le trail Ibity ". La deuxième place a été remportée par Hasina Julien Rafalimanana, le pensionnaire du club de l'Union Sportive Antananarivo de trail (USA). Il a enregistré un temps de 3 h 02 min 58 sec. Heriniaina Patrick Rakotoarimalala a complété le podium chez les hommes avec sept minutes de retard par rapport au deuxième.

Chez les dames, Miora Angelina Razanakolona a remporté son troisième trophée de l'année. La star de l'USA est devenue inamovible après Bibilava Trail et Alavokona 2.0. Elle a bouclé sa toute première distance de 35 km en 4h 07min 25sec. Le grand rendez-vous pour Miora est sans doute l'UTOP avec comme objectif avoué : la qualification aux Jeux des Iles dans quelques mois. Dans la distance de 10 km, Andrianina Andria est allé sur la plus haute marche du podium (54 min 27sec). Laurent Patrick Rabemanantsoa a arraché la deuxième place (58 min 56sec), tandis que Robson Minoharizara a rempli le podium (1h 03 22 sec). Chez les hostilités féminines, les trois premières sont entre autres Rindraniaina (1h 17min 02sec), Linda Anatholie (1h 23 min 39 sec) et Sylvie Rasoarimalala (1h 29 min 02 sec).

Cette première édition a vu plus de 350 participants dont une dizaine de coureurs étrangers. Il s'agit d'une organisation de l'association " Ny Mainty Manga ", regroupant les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de la FJKM Analamahitsy. Encore une belle préparation avant l'UTOP 14e édition dans un mois. " Le message que nous voulions transmettre à travers ce trail est bien passé. Les coureurs ont pu profiter d'une course dans la tranquillité et selon leur rythme. Les parcours sont bien balisés. Le coût de droit d'inscription correspondait à l'attente des participants ", s'est réjoui Njaka Tsirofo Rasoloarison.