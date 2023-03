Madagascar: Ramadan à Madagascar - Entre jeûne, mode vestimentaire et art culinaire

Neuvième mois du calendrier musulman, que les fidèles consacrent à un jeûne de l'aube à la tombée de la nuit, quatrième pilier de l'Islam, le ramadan est une période où les musulmans jeûnent. C'est également un moment qui suscite des relations favorables ou agréables pour les mahométans.

Dans les villes majoritairement musulmanes de Madagascar, notamment Mahajanga, Antsiranana, une ambiance différente règne dans la ville. Les trente jours deviennent en quelque sorte un effet de mode. Les hommes sont coiffés d'un kéfié, les femmes sont en burqa...

Le ramadan est aussi une période particulière pour laquelle il s'est créé une habitude collective et passagère en matière d'apparence, et spécialement d'habillement dans les pays comme Madagascar. Les magasins de prêt à porter, les boutiques, lors du mois du ramadan, habillent leurs mannequins de boubous, des vêtements longs et très amples, aussi bien portés par des hommes que par des femmes. " Ça se vend vite en cette période " , a attesté Faïden, prestataire dans une petite boutique d'Antsiranana. Même les chrétiens dans cette ville se voilent parfois. Pour eux, c'est un moyen d´" accompagner " leurs concitoyens musulmans. " Je suis chrétienne, j'ai grandi dans un quartier dont plus de 70% des habitants sont musulmans. Je me suis adaptée. Ma meilleure amie est musulmane, elle sait que je suis catholique, mais ce n'était jamais une source de problème. Alors, pour la mettre à l'aise, j'ai acheté cette robe longue. Je ne jeûne pas, mais je la soutiens en mettant ce vêtement ".

Par ailleurs, le ramadan est aussi un moment de convivialité, lors de l'iftar, repas qui est pris tous les soirs au coucher du soleil. Après la prière, il y a une réunion pour discuter de tout ce qui concerne la religion et la foi, ensuite place au repas collectif. À Antsiranana, par exemple, les mahométans et les personnes d'autres religions sont à une même table. En outre, l'art culinaire se voit à la présentation du repas. Sawaba, mokary, et autres mets sont étalés sur les tables. " Pendant le mois de jeûne durant le jour nous prions, nous louons Allah. Nous l'adorons. Le soir, nous coupons le jeûne, on mange pour avoir de la force. Des personnes qui ne sont pas musulmanes viennent nous rendre visite, c'est un plaisir. C'est précisément la philosophie du ramadan : le partage, la fraternité, nous les accueillons à bras ouverts ", a affirmé Kassim. Pour les invités, c'est le savoir-faire des cuisinières qui les impressionnent. " C'est de la gastronomie! Les nourritures sont saines, énergisantes, et vraiment délicieuses ", a confirmé Mahenintsoa, une invité lors de l'iftar.

La Grande-Ile a des villes cosmopolites, riches en culture. Sans équivoque, la diversité est effectivement le levier clef de l'évolution de la société actuelle, créant une forte identité. Effectivement, la culture est le fer de lance de l'économie. Le pays est cosmopolite mais réuni par une seule langue qui est le malgache. Cette nation ne cesse d'impressionner les touristes par son hospitalité atypique. Avec le sourire aux lèvres, les habitants déplient les sourcils froncés.