Madagascar: Andry Rajoelina - Partage d'expérience en leadership avec des jeunes

Le Chef de l'Etat était l'invité de Paul Marc Goulet, un conférencier, auteur, écrivain et coach en leadership, samedi lors de la conférence en leadership francophone qui s'est déroulée pendant trois jours au Centre de conférence internationale d'Ivato.

Reconnu pour son sens du leadership, le numéro Un d'Iavoloha était appelé à partager avec de nombreux jeunes son expérience dans le domaine du leadership. L'amour, la foi, le courage et l'humilité. D'après le président Andry Rajoelina, ce sont ces valeurs qui sont les clefs de la réussite pour un vrai leader. " Si vous n'avez pas l'amour dans tout ce que vous faites, si vous ne l'éprouvez pas envers votre partenaire, si vous n'aimez pas votre pays, il vous sera impossible de réussir dans la vie... C'est cet Amour là qui est le plus important. Je souhaite donc que vous ayez de l'Amour envers vos proches, envers vos études, envers vos projets, et trouvez également en retour cet Amour, car les choses qu'on entreprend avec Amour, se réalisent facilement. Ensuite, la Foi. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne pourriez pas affronter les difficultés de la vie.

Car la Foi aide à transformer et elle permet d'affronter les problèmes et les épreuves de la vie ". Le président a également souligné l'importance du courage. " Il y a aussi le Courage, mais surtout la Gratitude, c'est-à-dire la reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Les gens heureux sont ceux qui savent reconnaître et remercier Jésus-Christ pour tout ce qu'il leur donne. Et enfin l'Humilité. Parfois il y a des gens comme les dirigeants de pays, qui n'ont pas d'humilité... Nous devons être humbles, car ce n'est pas nos postes qui sont importants, mais ce que nous faisons suivant les fonctions qu'on nous assigne ".

Valeurs

" Ce que je veux vraiment partager avec vous, les jeunes, aujourd'hui est simple : il se pourrait que vous soyez face à de graves difficultés, mais ne vous découragez pas. Car Jésus-Christ le Seigneur et le Bon Dieu ont déjà tracé une route pour chacun de vous dans cette vie ". Le Chef de l'Etat encourage ainsi les jeunes à trouver et découvrir leurs passions. " Je crois que si vous avez foi en vous, vous allez réussir et tout ce que vous entreprenez sera épargné de dangers ", a-t-il martelé. Et de soutenir au passage que " ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est d'une nouvelle génération, des jeunes prêts à affronter leur avenir ". Selon ses dires, " le plus difficile c'est d'avoir une bonne attitude et une bonne mentalité ".

Le Chef de l'Etat incite ainsi les jeunes à changer de mentalité et de combattre la corruption à partir de la base jusqu'aux plus hauts responsables du pays. Pour que les jeunes puissent réussir, Andry Rajoelina propose d'inculquer 8 valeurs importantes, à savoir l'Amour, la Foi, le Courage, la Gratitude, l'Intégrité, l'Humilité, l'Engagement et le Pardon. " Le moment où ces valeurs seront adoptées et mises en pratique, la vie de chacun de nous changera, notre vie familiale va s'améliorer, et la vie nationale va enfin se redresser. Et je veux vraiment que chacun de vous soit réellement transformé, afin que vous puissiez transformer à votre tour votre entourage respectif et enfin le pays ", a-t-il déclaré.