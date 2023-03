Madagascar: Football / CAN 2023 - Un effectif remanié des Barea contre les Fauves centrafricains

Malgaches et Centrafricains tenteront de décrocher les trois points cet après-midi au Stade de la réunification de Douala.

Acte II. Les Fauves centrafricains recevront les Barea de Madagascar dans un terrain neutre à Douala, Cameroun, pour le compte du match retour de la double confrontation dans le cadre des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d'Ivoire. Battus par 3 buts à 0, les Barea de Madagascar sont dans l'obligation de remporter cette joute retour pour ne pas totalement compromettre les chances de qualifications pour la CAN 2023. " Il y a certes la grosse peine de la défaite et méritée pour la Centrafrique.

Le moral est bon et l'ambiance est très bonne. Nous sommes tous prêts, joueurs et staff technique et sommes déjà tournés vers ce match. Nous sommes très ambitieux pour cette rencontre ", a déclaré Nicolas Dupuis, coach de la sélection malgache, en marge de la séance d'entraînement d'hier. Pour ce déplacement au Cameroun, le technicien français a décidé de remplacer Loïc Lapoussin et Sylvio Ouassiero, deux joueurs titulaires au match aller, pour mesure disciplinaire, par Tendry Mataniah et Ando Rakotondrazaka. Le défenseur Datsiry, blessé lors du match, est resté à domicile, alors que Ibrahim Amada, le capitaine des Barea a lui pu faire le déplacement à la suite des résultats médicaux.

Sa titularisation ce jour dépendra donc de son état. " L'équipe sera remaniée, non pas seulement, pour cause des résultats, mais, le fait qu'on s'est rendu compte des qualités de la Centrafrique. Nous ne pouvons pas défier cette équipe au niveau physique, de la puissance et de l'impact. Il faut que nous trouvons les solutions, de la contrer sur la vitesse et la vivacité et c'est pour ça qu'il y aura du changement. Je ne mettrais que les joueurs à 100% sur le terrain ", a-t-continué.

A Douala, la température avoisine les 39°C. " Il fait très chaud et on s'en doutait. Notre petit gabarit sera à notre avantage et surtout que nous avons un déficit physique. Le temps très chaud va nous aider par rapport aux Centrafricains ", a conclu Nicolas Dupuis. Avec un point à son compteur et la dernière place du groupe E, Madagascar joue sa dernière chance ce jour. L'envie est là pour les joueurs et la balle est dans le camp des Malgaches...