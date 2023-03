Madagascar: Semi-marathon - Fulgence et Nanie sacrés champions

Le Championnat de Madagascar " Telma Semi-marathon " édition 2023 s'est déroulé, hier, dans la Capitale. Cette joute nationale est une des qualifications pour la 11e édition des Jeux des îles, à domicile.

Le Championnat de Madagascar " Telma Semi-marathon " de 21 km 11e édition, a été le pôle d'attraction pour les amateurs de course de fond en plein air, hier, dans la Capitale. L'athlète de 47 ans plus connu sous l'appellation Fulgence Rakotondrasoa du club Crown Athletics Antsirabe a retrouvé sa forme. Il a été sacré champion de Madagascar en réalisant un temps de 1h 07 min 54 sec. " J'ai laissé mes adversaires prendre le devant au cours des 10 km. Une façon dont j'ai géré le rythme pour éviter la fatigue trop tôt. Puis, j'ai pu prendre le relais après avoir couru pendant 30 minutes. Je me suis trouvé à la tête et je ne fais que gérer ma place jusqu'à l'arrivée ", a fait savoir Fulgence. Ce dernier avait empoché un paquet de 200 000 ariary de la part de Telma, sponsor de la compétition et une médaille d'or.

Les athlètes de la ville d'eau se sont bien préparés depuis le début de cette saison. En outre de Fulgence, son coéquipier Jean Claude Rakotonirina se trouve à la deuxième place avec un chrono de 1 h 08 min 21 sec. Toutes les bonnes choses ont des secrets. Pour Fulgence, la clé de sa réussite c'est la préparation, le sacrifice et le bon comportement. " Nous continuons de nous entraîner trois mois avant cette compétition. Notre objectif est de participer aux JIOI et de continuer à mettre de bonnes choses cette année. Nous espérons l'aide du gouvernement et du Ministère de la Jeunesse et des Sports dans la préparation des athlètes malgaches avant ce grand rendez-vous.", a-t-il continué. Mampitroatse du club Cospn Boeny a arraché la troisième place avec 1 h 08 min 40 sec du temps. Nanie Razafindrafara du club AS Fanalamanga de la ligue Alaotra Mangoro a remporté l'or chez les dames. Elle a terminé le parcours en 1 h 27 min 01 sec. " La préparation était intense mais je remercie le coach de m'avoir soutenu jusqu'au bout pour que je puisse arriver à ce stade ", note Nanie.

Jeux des Iles

Madagascar abritera la 11e édition des Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI) du 23 août au 3 septembre 2023. L'athlétisme est parmi les disciplines à concourir. " Ça fait 4 ans que les athlètes ainsi que la Fédération malgache d'athlétisme (FMA) ont préparé la JIOI. Peu importe si cette compétition indianocéanique se jouera à domicile ou pas, on se prépare toujours et en collaboration avec les clubs, les sections et les ligues ", a fait savoir Raherison Dominique, le président de la FMA. " Pour la discipline d'athlétisme, ce sont les résultats qui comptent. Madagascar alignera dix athlètes lors de cette compétition majeure, cinq pour les hommes et cinq pour les dames ", a informé Johnson, directeur technique national. L'instance nationale a des athlètes en stage de préparation à l'étranger organisé par l'État malgache. " J'ai reçu les résultats de leur stage. Des athlètes font du bon travail, mais certains ne vont pas bien. Haingo a réalisé une durée de 11 sec 06 sur 100 m, Florentine de sa part 5 m 85 en saut à longueur ", a-t-il continué.