Madagascar: Mouvement - ' Bâtir un monde meilleur ' à travers le scoutisme catholique

Les scouts catholiques de Madagascar (Antilin'i Madagasikara) fêtent le centenaire de leur implantation à Madagascar cette année. Leur rôle dans la société est mis en avant.

Les célébrations vont se dérouler de 2023 jusqu'en 2024. Une série de manifestations sera organisée dans la Capitale et dans tous les diocèses. La célébration est placée sous les thèmes " séparés de moi, vous ne pouvez rien faire " (Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean) et " même vision, même objectif et une réussite commune pour l'éducation "

Loyauté

Dans cette perspective, l'une des grandes thématiques de la célébration réside dans le rôle éducatif du scoutisme et des scouts dans la société. Une conférence a eu lieu, vendredi dernier, au Plaza Ampefiloha, et a porté sur la promotion d'un monde meilleur ainsi que sur la loyauté scoute. " Les visions du scoutisme catholique sont alignées sur celles des Objectifs du développement durable ", a rappelé Franck Ramanarivo, membre du comité africain du scoutisme. Raoto Andriamanambe, membre du comité d'organisation de la célébration, a quant à lui souligné que " pour bâtir un monde meilleur, le travail commence par soi-même, dans le cercle familial avant d'oeuvrer pour la communauté ". Franklin Razanakoto, responsable département marketing et associatif et planification stratégique, a insisté sur la loyauté scoute qui est " une fidélité à la ligne de conduite établie. Cette loyauté est exigée plus particulièrement aux scouts ".

Crises multiples

Le scoutisme catholique se porte plutôt bien aujourd'hui avec près de 20 000 membres. L'objectif est de doubler ce nombre à 40 000 dans dix ans. La croissance est soutenue. D'ailleurs, Franck Ramanarivo souligne cette excellence notamment dans la gouvernance du scoutisme catholique avec ses nombreux éducateurs formés. Le scoutisme malgache dans son ensemble truste le haut des classements en Afrique. " Les défis de la société (changement climatique, pollution...) peuvent être transformés en opportunités et en activités scoutes ", note d'ailleurs Iandronantenaina Rakotomalala qui préside le comité de célébration du centenaire du scoutisme catholique. " Dans ces crises multiples que traverse la société, le scout, notamment le scout catholique, a un grand rôle à jouer. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être scout, il est d'abord un citoyen qui a des droits et des devoirs envers la patrie. Avec de petites actions, le scout peut être à l'origine de changements plus durables et peut créer un monde meilleur ", conclut Raoto Andriamanambe.