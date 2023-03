Madagascar: Electricité à Toliara - Une centrale hybride à Betanimena, une autre à Anakao

Les constructions de centrales de production électrique à partir de sources d'énergies renouvelables se multiplient à travers la Grande-île. Les partenaires de développement s'impliquent de plus en plus pour soutenir les projets pour une " Energie pour tous ".

Le secteur de l'électricité figure désormais parmi ceux qui affichent les plus fortes croissances. Depuis plusieurs semaines, la production ne cesse de croître, d'après les nombreux projets mis en avant par le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures). Vendredi dernier, c'est à Toliara que la délégation ministérielle a réceptionné la nouvelle centrale utilisant un système hybride solaire, pour le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mitsinjo Betanimena.

D'après les présentations, cette unité de production offre une capacité de 40 kWc avec son parc solaire et 80 kVA avec son unité thermique. Selon ses promoteurs, ce projet est le fruit de la coopération entre l'Etat malagasy et la coopération allemande à travers le Fonds Covid. En effet, sa mise en oeuvre a été assurée par le MEH et le GIZ PERER.

Lors de l'inauguration du 24 mars dernier, en présence du ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, et du ministre de la Santé Publique, Pr Zely Arivelorandriamanantany, ainsi que des autorités locales et des représentants de la Coopération allemande, il a été annoncé que 18 CHU dans tout Madagascar bénéficieront de cette coopération pour l'approvisionnement des centres hospitaliers en électricité.

Inclusif

Comme son nom l'indique, le Velirano n°2 " Electricité pour tous ", doit bénéficier à toute la population sans exception, selon le ministre de tutelle. Toujours à Toliara, il a visité la centrale hybride Grape Anakao, à Toliara II. " Anakao mérite d'avoir accès à l'électricité, même s'il est assez éloigné et séparé de la ville de Toliara par le fleuve Onilahy. D'ailleurs, aucun district ne sera délaissé dans la réalisation du Velirano Electricité pour tous du président Rajoelina ", a martelé le ministre Solo Andriamanampisoa, lors de sa visite à la centrale hybride d'Anakao. A noter que cette centrale est déjà opérationnelle et peut produire de l'électricité 24h/24 et 7j/7, grâce à son système photovoltaïque et à son unité de production thermique qui fonctionnent en alternance.

Selon les informations, plus de 8 450 habitants d'Anakao Haut et d'Anakao Bas bénéficient de l'électricité produite par la centrale qui a une capacité de 220 KWc pour le solaire et 175 KVA pour le thermique. Un parc de batterie solaire offre également 410 KWh, ce qui permet de satisfaire entièrement la demande sur cette zone. Selon le MEH, cette centrale hybride solaire photovoltaïque à Anakao est d'une grande performance, grâce aux technologies modernes utilisées dans sa mise en place. A noter que cette centrale a été mise en place dans le cadre d'un partenariat entre le MEH, l'ADER (Agence de développement de l'électrification rurale), l'ORE (Office de régulation de l'électricité), l'ANKA et le projet PIC (Pôle intégré de croissance).